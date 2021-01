Det ble et kortvarig opphold for tidligere fotballspiller John Arne Riise (40) på Torpet kjendis.

I søndagens episode var det tidligere fotballspiller John Arne Riise (40) som måtte forlate Farmen kjendis-gården, etter at han tapte den første tvekampen mot radioprofil Espen Thoresen (62).

Det ble en svært turbulent første uke på gården mellom Riise og Thoresen, som til slutt endte opp i tvekamp. Konflikten skal angivelig ha dreid seg om en hendelse tilbake i 2006.

KUNNSKAP: John Arne Riise tapte mot Espen Thoresen i kunnskap, og ble førstemann til å forlate Farmen kjendis-gården. Foto: Alex Iversen/TV 2

Eventyret var derimot ikke slutt, da programleder Tiril Sjåstad Christiansen (25) avslørte at Torpet kjendis ventet på han.

– The game is on. Jeg er her for å konkurrere, sa sunnmøringen før han entret Torpet kjendis.

Suveren seier

Etter å ha tilbragt ett døgn på Torpet kjendis, var det tid for kamp. Den lille husmannsplassen Buåsdalen kan nemlig kun huse tre personer. Dermed måtte artist Mira Craig (38), modell Linni Meister (35) og TV-personlighet Svein Østvik (59) avgjøre hvem av dem som skulle i kamp.

Etter en intens diskusjon var det til slutt Craig som måtte forberede seg på kamp.

Riise valgte grenen «presisjon med spiker». Der imponerte Craig, da hun traff blink med omtrent alle spikrene, og sikret seg enda en uke på Buåsdalen.

Dermed ble det et kortvarig opphold for Riise som måtte pakke sekken, og forlate Torpet kjendis.

Se klipp fra kampen mellom Craig og Riise i videovinduet øverst i saken.

TAPTE: John Arne Riise måtte pakke sekken og forlate Torpet kjendis, etter at han tapte mot Mira Craig. Foto: Alex Iversen/TV 2

Amatørfeil

Riise ønsket å velge en rettferdig kamp mot Craig, da hun var svært lei seg over å ha blitt valgt som konkurrent.

Da Craig snudde sin planke, innså Riise at slaget var tapt.

– Jeg skjønte at jeg hadde tapt da hun snudde planken. Hun var spot on. Jeg var forbannet, fordi slike ting er jeg god i. All honnør til Mira, men at jeg var så langt unna gjorde meg så sint at jeg ristet. Å tape i kunnskap mot Espen var forventet, men denne svei kraftig, sier han da TV 2 prater med han på telefon etter tapet.

Han tror han gjorde én ting feil, før kampen.

– Om jeg vant ville jeg vært immun neste uke. Da var jeg nesten i finaleuken på Torpet. Det er første amatørfeil: Jeg planla for langt frem.

Ønsket å lære

Det tøffe risikospillet gikk ikke helt slik han hadde ønsket, og etter litt over én uke med TV-innspilling var Farmen kjendis-eventyret over for godt for Riise. Likevel angrer han ikke på hvordan han spilte spillet, inne på både gården og husmannsplassen.

– Jeg gikk hardt ut og satset alt på et kort. Da er fallhøyden stor. Jeg er en vinner, men jeg valgte en annen taktikk enn mange andre. Jeg hadde ikke orket å sitte rolig i seks uker og seile til finalen. Jeg vil konkurrere og lære nye ting, sier han, og legger til:

– Jeg fikk gjort mye kult, samtidig som jeg spilte spillet og startet litt intriger. Hadde jeg vunnet tvekampen mot Espen hadde jeg kanskje endret meg litt. Men jeg angrer ikke.

Savnet familien

Da Riise var inne på Farmen kjendis-gården, Lundereid gård, påpekte Thoresen at han trolig savnet familien sin. Når Riise nå forlater Torpet innrømmer han at han på én måte ønsket å dra hjem.

– Jeg var fryktelig forbannet og skuffet da det hele var over. Jeg tenkte jeg skulle vinne Torpet kjendis. Drømmescenarioet var å se ansiktene på folkene på gården, da jeg kom inn igjen på gården med mer erfaring og kunnskap. Men det er én glede i at jeg røk også, forteller han.

GODE VENNER: Linni Meister og John Arne Riise var gode venner, også før de møttes inn på Torpet kjendis. Foto: Alex Iversen/TV 2

At Riise savnet familien sin var ingen hemmelighet inne på gården.

– Jeg ville hjem på en måte. Hadde jeg fått pratet med sønnen min et minutt annenhver dag så hadde humøret endret seg, og energien hadde kommet tilbake, men det fikk jeg ikke. Vi har vært sammen hver dag i koronatiden, og plutselig så var vi ikke det. Jeg trodde jeg var mer forberedt på det. Men jeg klarte å omstille meg.

Riise avkrefter til TV 2 at han tapte med vilje, for å reise hjem til familien sin.

Angret på valg av kamp

Til tross for at Riise ønsket å velge en rettferdig kamp mellom ham og Craig, skulle han i ettertid gjerne valgt noe annet.

– Jeg burde valgt slegge. Jeg hadde nok vært bedre både taktisk og fysisk i den grenen enn Mira. Men jeg lovte å gi henne en rettferdig duell, og jeg er stolt over at jeg holdt den avtalen, selv om jeg røk ut.

– Jeg liker å være rettferdig mot alle, så det betyr mye for meg at hun ble så glad. Jeg tror de tre ønsket å være igjen på gården fordi de liker det. Jeg ville være igjen fordi jeg ville vinne, sier han.

Se Farmen kjendis tirsdag, onsdag og søndag på TV 2 og TV 2 Sumo.

Se Torpet kjendis mandag, torsdag, fredag og søndag på TV 2 Sumo.