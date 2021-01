Ingebrigtsen varsler store omveltninger for Brann-spillerne

Brann hadde sin første trening for året i Vestlandshallen mandag. Trener Kåre Ingebrigtsen gleder seg til å ta fatt på en ny sesongoppkjøring.

– Etter 14 dager ferie begynner vi å få litt abstinenser. Det var veldig ålreit å få møte spillerne igjen og starte en ny sesong med blanke ark og nye muligheter, sier han til TV 2.

Brann flørtet med bunnstriden mot slutten av 2020-sesongen. Borteseieren mot Rosenborg etterfulgt av 3-1 hjemme mot Aalesund sørget i praksis for å sikre ny kontrakt.

– Brannslukking

Nå varsler Ingebrigtsen store omveltninger.

– En oppkjøring på tre måneder vil gjøre oss godt. Vi får satt litt preg på det, og jobbet med de ideene vi har. Da trenger vi litt tid. I fjor høst ble det litt brannslukking stort sett hele veien, sier Ingebrigtsen og fortsetter:

– Det blir store omveltninger for spillerne med tanke på hvordan vi ønsker å spille fotball. Det tror jeg. Slik jeg føler det nå har det vært et veldig fokus på å forsvare oss, hindre mål og score på ting som byr seg. Nå skal vi skape det gjennom et kollektivt angrepsspill. Hver og en må ta ansvar i sin egen rolle. Det tror jeg vi vil bruke litt tid på, sier han.

Sivert Heltne Nilsen er én av flere spillere Brann har i kikkerten. Samtidig kan flere spillere være på vei bort. Bismar Acosta er blant dem.

– Jeg har snakket med Rune og ønsker å dra tilbake til Costa Rica. Nå venter jeg, for agenten min jobber med dette. Hvis jeg må bli, blir jeg. Men jeg ønsker å dra tilbake til Costa Rica, sier Acosta til TV 2.

Han brukte mandagens trening til rolig jogg rundt banen. Soltvedt bekrefter at en Costa Rica-retur var aktuelt for Acosta.

– Han har kontrakt ut denne sesongen. Det var aktuelt for ham å dra tilbake til Costa Rica for å få kontrakt med en klubb, men det ble aldri en enighet ut fra de forutsetningene vi ble forespeilet. Nå er han tilbake og får kjempe på her, sier Soltvedt, som understreker at han har hatt en god dialog med midtstopperen.

– Han hadde mulighet til å få seg en lengre kontrakt i Costa Rica. Det ville vi velsigne om det var bra for oss også, men det skjedde aldri. Overgangsvinduet i Costa Rica stenger 2. februar, så det kan jo skje noe. Men per i dag er det ikke noe som er aktuelt, fortsetter sportssjefen.

Vil slanke Brann-stallen

Ingebrigtsen er klar på at han ønsker å trimme Brann-stallen før seriestart.

– Vi skal ha en mindre tropp. Det skal være kortere vei for de unge guttene og vi skal ha færre som er skuffet. Det er vanskelig å ha 15 skuffede spillere når man leser opp laget på søndag. Vi skal ha en tynnere stall der alle har forståelse for hvor de er i hierarkiet, sier han.

– Er Acosta med i de planene?

– Det får vi se. Alle har mulighet til å trene og spille seg inn i de planene, sier trønderen.

Inntil videre må Acosta bruke tiden frem mot seriestart til å komme i form.

– Vi har alltid snakket godt sammen, så vi får bare se om vi finner ur av dette. Det er uproblematisk for oss om det ikke skjer noe. Da er han her og kjemper om plass i både stall og lag. Det er opp til treneren hvordan han velger å prioritere den stallen, sier Soltvedt.

Han forteller at det har vært hektisk overgangsaktivitet på nyåret.

– Jeg kan oppsummere det med at vi har jobbet mye uten resultat. Men nå har det begynt å bevege seg. Det er alltid mye jobb rundt ulike typer overganger. Noen kan gå fort, mens noen kan man bruke lang, lang tid på, sier Soltvedt.