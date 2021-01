Over 20.000 tatt med mobilen i hånden - nå vil Trygg Trafikk ha tydeligere regler

9 av 10 nordmenn er enig i at teksting bak rattet er farlig, men likevel fikk flere bilførere bøter for ulovlig mobilbruk i fjor enn året før.

Politibetjenten vinker inn nok en bil på Bontelabo i Bergen. Kollegaen som står plassert rundt svingen, har observert en sjåfør som sender tekstmelding mens han kjører.

– Det blir 5000 kroner i bot og tre prikker, forteller politibetjenten til føreren av bilen.

Til sammen sju bilister blir tatt for ulovlig mobilbruk denne dagen, og det svir godt i lommeboka. Både bøtesatsene og antall prikker økte fra nyttår, med mål om få norske sjåfører til å legge vekk mobilen.

Over 20.000 bøter

At myndighetene skjerpet straffen for mobilbruk, har de færreste innvendinger mot. Det viser en fersk undersøkelse fra Trygg Trafikk og Kantar.

Hele 9 av 10 nordmenn svarer at teksting bak rattet er farlig. Likevel synder svært mange mot reglene. I fjor ble det skrevet ut 20.481 bøter for ulovlig mobilbruk på veiene i Norge, og det er en økning på 10 prosent fra året før. Det viser tall fra Statens innkrevingssentral.

– Økningen skyldes nok mye at politiet har intensivert innsatsen, men det er samtidig altfor få som skjønner at de må legge vekk mobiltelefonen, sier Christoffer Solstad Steen, senior kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk.

Usikre på reglene

Høsten 2020 slo Høyesterett fast at selv på rødt lys eller i stillestående kø har ikke sjåføren lov til å bruke håndholdt mobiltelefon. Det blir fortsatt regnet som kjøring, men dette er det langt ifra alle som har fått med seg, viser undersøkelsen.

3 av 10 svarte at de ikke kjente til reglene for mobilbruk i slike situasjoner, og 2 av 10 trodde det var lov.

– Resultatet er ikke overraskende, for dommen er såpass fersk. Men samtidig forventer vi at de som kjører bil, forholder seg til reglene og holder seg unna mobilen, sier Steen.

TATT. Atle Heradstveit i politiet vinker inn nok en sjåfør som har brutt mobilbruk-reglene. Foto: Sorosh Sadat/TV 2

Hvis telefonen er festet til bilen og koblet til handsfree-funksjon, har du som sjåfør lov til å bruke mobilen under kjøring. Men å holde mobiltelefonen i hånden er derimot strengt forbudt.

Atle Heradstveit, lederen for trafikkseksjonen på Bergen sentrum politistasjon, er helt klar på hva sjåføren må gjøre hvis man absolutt må bruke håndholdt mobiltelefon.

– Da må du kjøre ut av veien og parkere, for eksempel i en lomme der du har lov til å stå. Under kjøring skal hendene være på rattet, sier han.

Heradstveit sier han håper de økte bøtesatsene og flere prikker vil få norske bilister til å skjerpe seg, men at det ennå er for tidlig å konkludere.

– Må se på regelverket igjen

At mange nordmenn er usikre på hva som er lov og ikke lov når det gjelder mobiltelefon i bil, overrasker ikke Trygg Trafikk. De mener forskriften må oppdateres.

– Reglene bør klargjøres, og det ba vi om i et brev til samferdselsdepartementet i oktober, sier kommunikasjonsrådgiver Steen.

Organisasjonen mener myndighetene også må se på hva alle nye hjelpemidler i bilen har å si for trafikksikkerheten. I dag er den teknologiske utviklingen ikke tatt høyde for i regelverket.

Trygg Trafikk minner om at sjåførene uansett må huske at fokuset skal være på kjøringen, ikke på dingsene i bilen. Steen tror en del sjåfører har for god tro på egne ferdigheter bak rattet.

– Mange tenker nok at man skal bare lese den meldingen veldig fort. Det er ikke så farlig, for det er bare meg. Men jeg tror ikke du er noe bedre enn alle andre som skal bare, sier han.

Både Steen og politiet minner om at en brøkdel av sekund er nok til at noe kan gå veldig galt.

– Du tar blikket bort fra veien og aner ikke hva som skjer foran deg. Plutselig kommer det kanskje en bil eller en fotgjenger, og du har ikke sjans til å reagere. Slik kan vi ikke ha det, sier Steen.