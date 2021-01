Nybakt far Daniel Louis blir hetset: – «Stakkars barn»

Realitybrødrene Daniel og Pierre Louis er tilbake med ny serie på Discovery+. Her skal de ta oss med inn i en ny fase av livet, der begge forsøker å bli mer voksne.

Da brødrene besøker God kveld Norge-studio, forteller de hva som ligger bak konseptet.

– Det er blant annet å ikke kjøre like hardt på når det kommer til det sosiale livet, forteller Pierre.

Se hele intervjuet med brødrene i videovindu over.

Stygge tilbakemeldinger

I august i fjor kom nyheten om at Daniel, som er den eldste av brødrene, ble far til en liten gutt.

– Du har jo blitt far, er det det som har kickstartet voksenlivet?, spør programleder Marte Bratberg.

– Ja helt klart, jeg må og har et større ønske om å bli seriøs, svarer han.

28-åringen fra Sverige er sammen med hudterapeuten Kristina Vassilevas, og kommentarene har ikke bare vært positive etter paret fikk en liten sønn.

– Du og Kristina har fått mye stygge tilbakemeldinger. Hva er det folk sier?

– Folk har hatt en slags avstemning over hvor lenge forholdet vil fungere før jeg finner meg en ny dame eller stikker av, eller, «stakkars barn som må leve i det type miljøet», forteller han og legger til:

– Det går ikke så hardt innpå meg, men jeg er redd for at Kristina tar seg nær av det. Hun er verdens beste mamma. Jeg kunne ikke funnet noen bedre.

Angrer ikke

Daniel og Pierre har begge vært å se i realityserien «Ex on the Beach». Daniel var på innspilling til skandaleserien da Vassilevas fant ut at hun var gravid. De to var da ikke kjærester.

– Jeg fikk vite en måned etter jeg kom hjem fra «Ex on the Beach» at hun var gravid, forteller han, og forklarer at hun ble gravid i november, mens Daniel dro på innspilling i januar.

– Da jeg kom hjem, hadde vi lyst til å være med hverandre uansett hva som hadde skjedd. Jeg elsket henne da jeg dro også.

– Du lå med noen inne på «Ex on the Beach». Hvordan var det for henne?

– Det var selvfølgelig piss, så det har vært kjipt, forteller han.

Nå ser han fram til livet som nybakt far.

– Jeg fikk min siste tur, nå kan jeg leve med å være pappa, sier han.