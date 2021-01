John Arne Riise tar bladet fra munnen og kommenterer krangelen med Espen Thoresen

– Den siste uken har han hamret mot meg i media. Jeg har ikke kommentert det før nå, rett og slett fordi jeg føler alt blir feil, sier John Arne Riise, som forteller sin versjon av konflikten mellom han og Espen Thoresen.

– Jeg er godt fornøyd hvordan jeg kom frem på tv, jeg er meg selv 100 prosent. Men jeg er jo ikke fornøyd med å ryke ut først. Jeg hadde en plan om å gå hardt ut, vinne kunnskapskonkurransen og være sterk de neste ukene. Men nå sitter jeg her, sier en lattermild John Arne til God morgen Norge.

Det er ingen hemmelighet at det var friksjon allerede fra første dag mellom John Arne Riise og Espen Thoresen. Nå forteller han hva som skjedde inne på gården.

– Det var jo fra start, jeg har aldri møtt Espen før. Men det første han gjør når vi møtes er at han drar opp en 15 år gammel sak, der han delte ut mitt telefonnummer fra scenen.

GNISNINGER: En gammel krangel mellom John Arne Riise og Espen Thoresen blusset opp på Farmen

15 år gammel krangel

Saken John Arne Riise snakker om skjedde i 2005.

Under et sceneshow på en festival utenfor Bergen, delte nemlig komikeren ut telefonnummeret til den daværende 25 år gamle fotballspilleren til et publikum på 8000 personer.

Nummeret hadde han fått av en venninne som Riise samme uke hadde sendt SMS til, med en forespørsel om hun ønsket å bli med han på date. Samme SMS hadde han sendt til en rekke kjendiskvinner.

Thoresen oppfordret sitt publikum om å sende Riise samme melding som han hadde gjort til Norges kjendiskvinner.

Ble forbanna

Til God morgen Norge forteller John Arne Riise at han lurte på hvorfor dette var det første Espen Thoresen sa til han inne på gården.

– Det trigget noe i meg. Jeg tenkte at han var ute etter litt action og det ble jo det. Espen har jeg har aldri hatt noe forhold til og kommer heller ikke til å ha det.

Midt mellom John Arne Riise og Espen Thoresen stod sindige Lasse Matberg fjellstøtt og observerte det hele. Med sin forsvarsbakgrunn kan han en del om å takle mennesker uavhengig om man kommer overens eller ikke.

Selv med mye erfaring så synes han det var kjipt å være vitne til diskusjonen mellom Riise og Thoresen.

– Det er jo litt kjedelig når det blir dårlig stemning rundt bordet. John Arne er jo ikke akkurat flau for å si akkurat det han mener, noe som resulterer i at de andre ser ned i bordet og tenker: «Herregud, sa du det». Espen og John Arne er jo ikke akkurat verdens beste match, men det er jo kanskje derfor de også fikk tilbud om å være med i Farmen.

GODE VENNER; I løpet av Farmen oppholdet ble Lasse og John Arne gode venner.

Tell til ti

Gjennom sin jobb i Forsvaret har Lasse Matberg vært borti alle typer mennesker på godt og vondt, og han ser på seg selv som en ganske god menneskekjenner. Det var noe som kom godt med inne på Farmen.

– Jeg har møtt så mye folk opp gjennom årene, folk som gjerne har irritert meg og folk jeg ikke har kommet overens med, sier Lasse, som også avslører hva han tenkte om Espen Thoresen etter noen dager inne på gården:

– Espen irriterte også meg, spesielt da vi stod i båtrenna og han kom og hadde masse meninger om hvordan ting skulle gjøres. Men det er da jeg valgte å være sindig og telle til ti inne i meg, avslører Lasse.

– Det var det du skulle gjort, sier Vår Staude og ser spørrende på John Arne, som kan avsløre at han prøvde metoden til Lasse mange ganger uten hell.

– Lasse ba meg flere ganger både telle til ti og gå meg en tur, sier en lattermild John Arne.

Den tidligere fotballspilleren har også fått kritikk for å gå lange turer med hunden. Nå viser det seg at det var Lasse som sendte de på tur ut i skogen.

– Det å gå tur med hunden var John Arne sin måte å telle til ti på. Men han telte jo til både til hundre og to hundre på de turene, sier Lasse og henviser til at turene til John Arne kanskje var litt i lengste laget.

– Også kom du kanskje tilbake like forbanna, utbryter Vår Staude til den lattermilde duoen.

Søndag var det klart for årets første tvekamp. Riise valgte derimot ikke å se kunnskapsduellen på tv.

– De som kjenner meg vet at jeg hater å tape, det var også derfor jeg ikke ville se programmet og kampen mot Espen Thoresen. Det irriterer meg skikkelig at jeg måtte forlate Farmen. Det var trist å dra, for jeg skulle gjerne vært der lenger.

Blir flau av seg selv på tv

John Arne Riise er en person veldig mange mennesker har en mening om på godt og vondt.

Etter Farmen-deltagelsen har han stort sett fått bare gode tilbakemeldinger bortsett fra en ting; dialekten.

– Dialekten min er helt borte, jeg vet ikke hva som har skjedd. Jeg blir rett og slett flau når jeg ser meg selv på tv. Det er jo ingen Sunnmørsdialekt igjen, jeg hopper fra nordnorsk til østlandsk i løpet av en setning. Det er rett og slett fryktelig å høre på, avslutter Riise.

God morgen Norge har vært i kontakt med Espen Thoresen som ikke ønsker å kommentere krangelen ytterligere.