Østerrike-stjernen får klart svar på tiltale fra Norge-kompisen

– Jeg håper vi vinner. Neida, jeg bare fleiper.



Slik svarer Østerrikes Robert Weber på TV 2s spørsmål om hvilket resultat han håper å få med seg i den siste innledende kampen i VM.



Norge må vinne oppgjøret, og som Weber egentlig påpeker: Norge er storfavoritter til å gjøre det.

– Jeg håper vi gjør en god kamp. Vi har mange unge spillere som får erfaring mot et godt lag. Så får jeg bare håpe at det gir oss et greit resultat, sier Robert Weber.

Ettersom Norge tapte åpningskampen mot Frankrike, er man avhengig av seier i kveld for å ta med seg et godt utgangspunkt inn i mellomspillet.

– Norge er en av mine favoritter til å vinne gullet, så det blir tøft, innser Weber.

Beskjeden til O'Sullivan

35 år gamle Weber er tidligere lagkamerat av Norges viktige forsvarskjempe Christian O'Sullivan. De har spilt sammen flere år i Magdeburg.

– Det er et par år siden jeg pratet med han nå. Det har vært litt vanskelig å holde kontakten med Covid-19 og sånn, sier Weber.

Han er ikke i tvil om at O'Sullivan - som mistet Norges kamp mot Sverige grunnet sykdom - er en nøkkelbrikke som kan utgjøre en forskjell for Norge.

– Jeg gleder meg til å møte ham. Han må være forsiktig ... Neida, jeg bare fleiper. Jeg håper han holder seg frisk og får en god kamp, sier Weber.

Selv virker ikke O'Sullivan nevneverdig skremt av at hans gamle lagkamerat, med et smil om munnen, har bedt ham være forsiktig i kveld.

– Robert pleier å være god han, men Norge skal slå Østerrike. Jeg tror han har større grunn til å frykte oss enn vi har til å frykte han, sier Christian O'Sullivan.

Norges kamp mot Østerrike har avkast 21.30 norsk tid i kveld. Mellomspillet fortsetter allerede onsdag.