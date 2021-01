Solberg: – Vil videreføre et forhøyet tiltaksnivå

Statsministeren redegjorde for smittesituasjonen og tiltakene i Stortinget mandag.

Den 4. januar innførte regjeringen svært inngripende tiltak nasjonalt. Nordmenn ble bedt om å unngå besøk og om å sette det sosiale livet på vent i 14 dager.

De siste dagene har smittetallene vært lave i stort sett hele landet noe som kan tyde på at nedstengning har hatt effekt. Det var det knyttet stor spenning til hvor vidt tiltakene forlenges eller om det vil komme lettelser.

Mandag klokken 10 redegjorde statsminister Erna Solberg (H) for koronasituasjonen og smitteverntiltakene i Stortinget.

Hun åpnet med å si at Norge har klart å holde smitten på et lavere nivå enn i mange andre land.

– Vi har fortsatt kontroll på smitten, men vi har ingen garanti for at det vil fortsette å være slik. Situasjonen kan endre seg raskt, sier Solberg.

Regjeringen har derfor besluttet å videreføre et forhøyet tiltaksnivå nasjonalt med unntak av noen justeringer.

– I hovedsak viderefører vi tiltakene fra årsskiftet. Samtidig har regjeringen valgt å lette på noen tiltak hvor vi har valgt å prioritere barn og unge, sier Solberg.

Lettelser for barn og unge

Tiltakene senkes fra rødt til gult nivå for ungdomsskoler og videregående skoler fra onsdag.

– Målet er å gjøre hverdagen for barn og unge litt mer normal, sier statsministeren.

Kommuner med høyt smittepress bør imidlertid vurdere å beholde rødt nivå i ungdomsskoler og videregående skoler, og ved behov gå til rødt nivå også i barnehager og barneskoler.

I tillegg åpner regjeringen for trening for barn og unge både inne og utendørs.

– Barn og unge under 20 år kan trene og delta på firtidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas anbefalingen om en meter avstand når det er nødvendig for utøvelsen av aktiviteten, sier Solberg.

Fem på besøk

Anbefalingen om å unngå besøk hjemme videreføres ikke, opplyser statsministeren.

Det betyr at vi igjen kan ha inntil 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.

– Vi oppfordrer fortsatt alle til å begrense sosial kontakt. Møt andre utendørs og ikke ha besøk av flere en fem gjester i tillegg til husstanden, sier Solberg.

Sammenkomster og arrangementer

Regjeringen mener fortsatt at de fleste private sammenkomster og arrangementer bør utsettes eller avlyses.

For private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale, er grensen inntil 10 personer.

Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen nå 20 personer.

For arrangementer er det ingen endringer reglene for antall personer.

Arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter kan man være opptil 200 personer.

I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.

Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men antallet kan være opptil 600 personer hvis alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Fortsatt skjenkestopp

Regjeringen viderefører også skjenkeforbudet og begrunner det med at ansatte er overrepresentert når det gjelder smitte. I tillegg viser Solberg til et studie som sier at mye smitte kan knyttes tilbake til serveringssteder.

Hun opplyser at regjeringen vil gjøre en ny vurdering av dette i neste uke.

Solberg sier at hun forstår at mange opplever det som inngripende at det er forbudet mot skjenking av alkohol.

– For mange innebærer dette tapt omsetning og permiteringer. Andre mister en kjær møteplass. I lys av en uoversiktlig smittesituasjon har vi valgt å forlenge dette tiltaket, sier hun.

Utsett alt seriespill

For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.

Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker. Norges Idrettsforbund bes om å koordinere dette med særforbundene.

Åpen for portforbud

Statsminister Erna Solberg (H) gjør det klart at portforbud kan bli innført hvis det blir nødvendig.

– Ingen ønsker portforbud i Norge. Men hvis smitten kommer helt ut av kontroll, slik at liv og helse for mange mennesker blir alvorlig truet, kan det være det siste virkemiddelet vi har å gripe til, sa statsministeren i sin redegjørelse til Stortinget mandag om koronasituasjonen.

Hun viste til at flere land rundt oss allerede har innført portforbud. Regjeringen har sendt et lovforslag på høring om regulering av portforbud i Norge, slik at det kan innføres om nødvendig.





Andre tiltak Ikke gjennomføre reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. Reiser til studiested kan fortsatt regnes som en nødvendig reise, mens reiser for å delta på arrangementer i utgangspunktet ikke anses som en nødvendig reise.

Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Kulturarrangement samt kurs/konferanser og tros- og livssynseremonier anbefales å utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner.

Alle universiteter, høgskoler og fagskoler bør bruke digital undervisning der dette er mulig.

Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås.

Hjemmekontor anbefales fortsatt for alle som har mulighet til dette. Kilde: Regjeringen

Må handle raskt

– Vi er alle nå lei av korona. Sammen ser vi likevel fortsatt ut til å være i stand til å slå ned på smitten når det er nødvendig, sier Solberg.

Solberg mener håndteringen av covid-19 er en krevende balanseøvelse hvor de løpende må gjøre avveininger.

– Det er lettere å slippe opp på strenge tiltak enn å slå ned utbrudd som kommer ut av kontroll. Kommer smitten først ut av kontroll på tiltakene være enda mer inngripende og vare enda lenger, derfor er det viktig å handle raskt, sier statsministeren.

I forkant av redegjørelsen anbefalte Helsedirektoratet og FHI regjeringen å gjøre en rekke lettelser.

Statsministeren er imidlertid klar på at vi trolig må leve med smitteverntiltak i lang tid fremover.

– Vi må belage oss på å leve med ulike grader av smitteverntiltak frem til sommeren, kanskje lenger, sier hun.