Slik snakker du med barna om lokking

Den siste tiden er det kommet flere meldinger om en mann som har forsøkt å lokke barn inn i bilen sin ved bruk av godteri i Oslo.

Blant annet varslet familien til en 8-åring på Norstrand forrige fredag om at sønnen deres hadde blitt stoppet av en mann i en tilbød sjokolade da han var på vei hjem fra skolen.

– En politipatrulje oppsøkte familien og satte i gang operative tiltak, men som ikke førte frem til noe der og da, uttalte pressesjef Unni T. Grøndal i Oslo politidistrikt til TV 2 tidligere denne uken.

Politiet rykket ut til en lignende hendelse torsdag kveld denne uken, da en tenåringsjente skal ha blitt tilbudt penger for å bli med ham. Ifølge John Roger Lund, som leder enhet øst i Oslo politidistrikt, har de så langt fått inn syv anmeldelser på dette, i tillegg til minst ett nytt tips som skal kikkes på i helgen.

Så langt er ingen pågrepet i sakene.

– Ikke sett mye på

TV 2 har spurt flere avdelinger i politiet, blant annet Politidirektoratet, Politihøgskolen, og Kripos' seksjon som jobber med voldtekt og øvrige seksuelle overgrep om lokking som fenomen er forsket på, dokumentert og analysert. Svaret fra dem er nei.

– Vi ikke har noen egne statistikkgrupper knyttet til denne type saker, er svaret fra Politidirektoratet.

Kripos forteller at heller ikke de sitter med noe samlet kunnskap om feltet:

– Det vil kreve en manuell gjennomgang å finne enkeltsakene som er anmeldt, da paragrafen det går på dekker andre typer lovbrudd i tillegg, opplyser de til TV 2.

Heller ikke forskerne ved Politihøgskolen har sett på dette, får TV 2 beskjed om.

Har ikke eksempler

Lund i Oslo politidistrikt forteller at det er viktig å holde hodet kaldt i disse sakene, for å unngå å skape unødig panikk:

– Så vidt jeg kjenner til er det ingen som er blitt bortført i bil i forbindelse med saker som dette de siste årene, og jeg kommer heller ikke på noen eksempler på at dette er skjedd.

Han forteller at de uansett tar saker som dette på ytterste alvor.

– Når vi får inn disse meldingene drar vi ofte til skolen, kontakter rektor eller andre som melder, og skaffer informasjon om hendelsen.

Tid, sted, beskrivelse av gjerningsperson og kjøretøy er blant det som blir analysert av etterforskerne, og videre analysert. Dette blir eksempelvis ofte sjekket opp mot registre som viser hvorvidt straffedømte pedofile bor i området eller lignende, opplyser politilederen.

Lund medgir at disse sakene sjelden ender med pågripelser.

Han forteller også at det er spesielt viktig for dem å holde tunga rett i munnen, og være nøyaktige når de informerer om disse sakene:

– Jeg ønsker at vi som politi skal være veldig tydelige på hva som egentlig skjer her, og vi må være meget nøyaktige når vi går ut og forteller hva som skjer. Det er ikke nok å gi beskrivelsen «hvit varebil», for da jeg sto ved Manglerud politistasjon nettopp så jeg fem slike. Det kan lett ende i hysteri, sier han til TV 2.

Flere typer lokking

Spesialrådgiver Silje Vold i Redd Barna, som jobber med barns beskyttelse, vold og seksuelle overgrep, sier at det er viktig å snakke om fenomen som lokking med barna.



Det er viktig både for foreldre, barnehage og skole, men hun presiserer at størstedelen av overgrep mot barn foregår i et helt annet scenario: der overgriperen er noen barnet kjenner, og vedkommende har brukt tid på å bygge opp et tillitsforhold.

MÅ TÅLE UBEHAG: – Mange føler nok fortsatt på et ubehag. Det ubehaget må vi tåle - for barn trenger denne kunnskapen for å være trygge! sier Silje Vold i Redd Barna om det å snakke med barn om overgrep. Foto: Nora Lie

– Men det er også viktig å ta de tilfellene der dette ikke er tilfelle alvorlig. Fortell barnet at det er viktig å aldri bli med ukjente inn i en bil – eller noe annet sted, selv om man blir tilbud godteri, sier hun.

Hun legger til at om man først skal ta praten om lokking, så er det viktig å også snakke om ett sted der det skjer mye hyppigere enn på skoleveien:

– Det er vel så viktig å bruke muligheten til å prate om noe som vi vet er mye mer utbredt: lokkemennene som finnes på nett. Dette er viktig å sette søkelyset på, både i hjemmet og på skolen, sier hun.

– Si det som det er

Vold mener det er viktig å være ærlig med barnet når man snakker med barn om lokking, samtidig som man passer på å ikke skremme barna.

– Si det som det er: «Noen barn har fortalt at en fremmed har forsøkt å lokke dem inn i bilen sin med godteri». Så må man forklare dem hva man gjør om man selv opplever slik: Man må fortelle at overgrep kan skje. Da forteller man at selv om de aller fleste voksne er greie, så vil noen få av dem gjøre ting som er ulovlig, blant annet å kose med tissen til barn, sier Vold.

Bruk enkle begrep, slik at barn forstår dem, tipser Vold om. Hun forteller at det også er viktig å lære barn hvordan en kontakter politiet eller får kontakt med Alarmtelefonen for barn og unge, både via telefon og nettchatt, tidlig.

– Vi mener at man kan snakke med barn om overgrep allerede fra barnehagealderen. Da begynner man ikke med et timeslangt foredrag, men smetter det inn der det faller naturlig i samtaler, lek og samlingsstunder.

– Samtidig som man lærer at man ikke skal slå andre, eller være ufine mot andre, kan man lære hva barn har rett til, og hva voksne ikke har lov til å gjøre med barn, fortsetter Vold.

– Hindringen ligger ikke hos barna

Hun forteller at det er viktig at barnehagene og skolene lager en plan for hvordan og når barn skal lære om kropp, grenser og overgrep.

Vold forteller at det er gjort store fremskritt i det å kommunisere om overgrep til barn de siste årene, men at det fortsatt gjenstår en del å gjøre:

– Hindringen for å snakke om dette ligger ikke hos barna, men hos oss voksne, som kan synes dette kan være både uvant, flaut og vanskelig å snakke om.

Hun mener det er viktig å øve seg å snakke om kropp og seksualitet.

– Det lureste da er å ikke begynne rett på tematikken seksuelle overgrep, men kropp, og hva som er lov og ikke, sier Vold.