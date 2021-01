Politimann hadde sex med 17-åring i politibil – risikerer fengsel

Det mener derimot Spesialenheten for politisaker, som har tiltalt ham for seksuelt å ha utnyttet en mindreårig i en særlig sårbar livssituasjon, samt grovt brudd på tjenesteplikten.

Mandag forklarte både politimannen og den fornærmede jenta seg for retten.

Politimannen og jenta, som på dette tidspunktet var 17 år gammel, møttes på et forum på internett sommeren 2018.

Hentet jenta på skolen

Senere flyttet de kontakten over til Snapchat, og etter et halvt år møttes de fysisk for første gang da politimannen kjørte til skolen der jenta var elev.

Etter avtale hadde politimannen kjøpt mat til henne, som hun hentet og tok med inn igjen på skolen.

Den neste gangen de møttes, ble jenta med inn i den sivile politibilen. Et stykke unna parkerte politimannen, før de to hadde samleie inne i bilen.

Deretter kjørte han henne til skolen igjen, før han selv dro tilbake på jobb.

På dette tidspunktet var jenta under barnevernets omsorg. Hun var også fornærmet i en voldtektssak under pågående etterforskning.

Tre og en halv måned senere ble politimannen pågrepet av Spesialenheten. Han bestrider å ha utnyttet jentas sårbare livssituasjon eller brutt tjenesteplikten sin.

– Ingenting med jobb å gjøre

Politimannen mener for det første at han ikke har kommunisert med jenta i kraft av å være politiansatt.

Forklaringen er at han jobbet noen timer på kveldstid en annen dag, uten å registrere disse timene. Han mener det var vanlig på hans arbeidsplass at man var fleksibel på arbeidstid heller enn å føre overtids- og kveldstillegg.

Derfor var ikke politimannen på jobb da han møtte jenta midt på dagen, selv om han jobbet både før og etter møtet, forklarer han.

– Jeg oppfattet det som at jeg tok fri fra jobben og dro for å møte henne. Bortsett fra at jeg tok den bilen, hadde det ingenting med jobb å gjøre, sier han.

Ifølge tiltalen har de to hatt seksualisert kommunikasjon over en lengre periode, også i politimannens arbeidstid.

– Kanskje har det vært noe kommunikasjon i en pause eller mens jeg har hentet kaffe eller vært på do, men det har ikke vært seksuell kontakt mens jeg har jobbet, sier han selv.

Angrer på valg av bil

Dessuten mener ikke mannen at han har «utøvd offentlig myndighet», slik straffelovens paragraf om grovt brudd på tjenesteplikten forutsetter.

– Jeg har kanskje svart på noen meldinger på Snapchat, men det mener jeg ikke er å utøve offentlig myndighet, sier han.

Årsaken til at han brukte en sivil politibil, var ifølge hans forklaring at han hadde dårlig råd og ville spare penger på ikke å bruke sin egen bil.

Han mener det var vanlig å bruke en sivil politibil for eksempel til å reise ut og kjøpe seg lunsj, men erkjenner samtidig at han visste det ikke var greit å bruke en slik bil til formål av helt privat karakter.

– I den grad jeg angrer på noe, så var det å ta den bilen fryktelig dumt, sier han.

Uenige om snus og alkohol

For det andre mener politimannen at han ikke kjente til jentas livssituasjon, som Spesialenheten mener er å anse som «særlig sårbar» etter loven.

– Hun virket hyggelig, oppegående, morsom og pratsom. Ingenting tilsa noe annet enn at hun var en helt normal jente, sier politimannen.

I retten har kvinnen imidlertid sagt at hun tror hun fortalte ham en del om oppveksten sin – blant annet at hun var under barnevernets omsorg. Ifølge jenta visste politimannen også at hun var fornærmet i en voldtektssak.

Politimannen selv bestrider dette. Han mener også at kvinnen snakker usant når hun sier at han har kjøpt snus og alkohol til henne.

I retten har kvinnen også forklart seg om andre forhold som gjør at hun er i en særlig sårbar livssituasjon, som hun mener at politimannen kjente til. Av personvernhensyn kan ikke TV 2 omtale disse tingene nærmere.

Lekket informasjon til samboer

Kvinnen forteller at møtene med politimannen har preget henne i ettertid. Blant annet synes hun det er ubehagelig å forholdet seg til politiet.

– Selv om han ikke brukte fysisk makt eller tvang meg til noe, så syntes jeg ikke det var noe gøy, sier hun.

Mannen erkjenner også at de to har snakket om betaling for seksuelle tjenester. Han sier han «har jattet med» for å holde samtalen gående, men at han aldri har betalt for sex.

I retten spurte aktor Kaja Løhren Borg hva politimannen husker fra etikkundervisningen på Politihøgskolen. Det er ikke stort han husker, annet enn at undervisningen var diskusjonsbasert, erkjenner han.

Politimannen er også tiltalt for å ha brutt sin taushetsplikt i forbindelse med etterforskningen av en drapssak.

Ifølge tiltalen sendte han et bilde av et politiavhør til samboeren sin på Messenger. Han sendte også et bilde av politiets operasjonslogg fra samme drapssak.

Han erkjenner straffskyld på dette punktet.

Rettssaken skal etter planen vare frem til torsdag.