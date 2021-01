Helsedirektoratet vil fjerne rådet om å unngå gjester hjemme

Mandag skal statsministeren redegjøre for de nasjonale smitteverntiltakene i Stortinget. I forkant har Helsedirektoratet og FHI gitt regjeringen faglige råd.

Mandag klokken 12 skal statsminister Erna Solberg (H) redegjøre for de nasjonale smitteverntiltakene i Stortinget. Det er knyttet stor spenning til hvilke tiltak som forlenges eller om det vil komme lettelser.

I forkant har Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) gitt regjeringen faglige råd om hvilke tiltak de mener bør videreføres.

Blant anbefalingene er det en rekke lettelser knyttet til den sosiale nedstengningen og smittevernnivået på skoler. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er imidlertid ikke enig om hvor vidt den nasjonale skjenkestoppen bør videreføres.

Sosiale lettelser

Den 4. januar innførte regjeringen svært inngripende tiltak. Nordmenn ble bedt om å unngå besøk og om å sette det sosiale livet på vent i 14 dager.

Nå anbefaler Helsedirektoratet å fjerne rådet om å unngå gjester hjemme fra tirsdag.

I tillegg foreslås det at anbefalingen om at aleneboende bare kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand, ikke videreføres.

Folkehelseinstituttet vil også myke opp reglene og anbefaler at man kan ha inntil fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer hjemme.

– Totalt antall kontakter gjennom en uke bør begrenses ut over nødvendige kontakter i jobbsammenheng, husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter. Treff bør fortrinnsvis foregå utendørs, skriver FHI.

FHI anbefaler også å endre antallsbegrensingene for private sammenkomster og arrangementer.

Maks ti innendørs

Innendørs anbefales det en begrensning på ti personer, mens utendørs anbefales det en begrensning på tjue personer.

Maks ti personer på innendørs arrangement. Maks 200 personer hvis alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Maks 50 personer i begravelser/bisettelser, men opptil 200 hvis alle kan sitte i fastmonterte seter.

Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men opptil 600 personer hvis alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Ved arrangementer hvor det er mer enn 200 personer til stede samtidig, skal de som er til stede fordeles i grupper med inntil 200 personer. Det skal hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene, står det i anbefalingen.

SKJENKESTOPP: Nasjonal skjenkestopp har betydd kroken på døra for mange serveringssteder. I Oslo har skjenkestoppen vart siden begynnelsen av november. Foto: Erik Johansen / NTB

Uenig om skjenkestopp

I anbefalingen skrev Helsedirektoratet at FHI anbefalte skjenkestopp fra klokken 24 og krav om at serveringsstedene ikke kan slippe inn nye personer etter klokken 22.

Det medfører ikke riktighet, korrigerer FHI i en epost til TV 2.

– Vi anbefaler tiltak på tiltaksnivå 3. Det vil si tidligere skjenkestopp for å redusere risiko knyttet til utelivet for eksempel samtidig med stans i innslipp klokken 22, skriver medievakt Karoline Aasgaard.

Helsedirektoratet ønsker imidlertid å videreføre full skjenkestopp i 14 dager til og begrunner det med at smittesituasjonen fremdeles er uoversiktlig.

– Vi er bekymret for at åpning for skjenking på serveringssteder skal bidra til å øke mobiliteten og kontakten i befolkningen, og på den måten bidra til smittespredning. Vi mener derfor det er ønskelig å opprettholde forbudet om skjenking av alkohol i ytterligere 14 dager, skriver Helsedirektoratet i sin begrunnelse.

Gult nivå på skoler

Helsedirektoratet støtter anbefalingen fra Folkehelseinstituttet om å innføre gult nivå på ungdomsskoler og videregående skoler.

Smitteverntiltak som rammer barn og unge, skal være nødvendige, forholdsmessige, målrettet, medisinskfaglig begrunnet og i minst mulig grad påvirke deres hverdag, heter det i anbefalingen som ble lagt ut mandag formiddag.

Helsemyndighetene understreker at smitteverntiltak må være tilpasset den lokale smittesituasjon og lokale forutsetninger.

– Det er viktig å nå redusere tiltaksbyrden for barn og unge, da de har vært rammet av restriktive tiltak i snart et år, skriver Helsedirektoratet.

Det er også lagt vekt på at skolehelsetjenesten skal være tilgjengelig for å møte elever og ha samtaler. Det gir en unik mulighet til å møte barn og unge som opplever utfordringer i pandemien.

– Samarbeid med skolen er nødvendig for å kunne følge opp utsatte barn og unge, skriver Helsedirektoratet.

Vurderer innreisenekt

Helsedirektoratet mener det fortsatt er utfordringer knyttet til hvor effektivt grensetiltakene virker.

– Dette har medført at importsmitte fortsatt utgjør en betydelig utfordring for den nasjonale smittesituasjonen, skriver de.

De mener derfor at regjeringen bør se på strengere tiltak mot importsmitte og foreslår å nekte innreise for folk som bor i land med mye smitte.

– Slike tiltak kan være å nekte innreise for personer som har fast bopel i land med svært høye smittetall i en kortere periode, skriver de.

Helsedirektoratet har forståelse for at tiltaket kan belaste deler av næringslivet som er avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Samtidig mener de at dette på sikt vil kunne muliggjøre at de generelle tiltakene som gjelder befolkningen kan lempes noe på.

DRAMATISK: Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet er bekymret for at smittesituasjonen i landene rundt Norge er dramatisk. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Anbefaler fortsatt hjemmekontor

Både Helsedirektoratet og FHI vil videreføre anbefaling om hjemmekontor for alle som kan.

I tillegg oppfordrer de fortsatt alle til unngå unødvendige reiser i inn- og utland.

Hytteopphold innenlands med personer fra samme husstand frarådes ikke, men følg de lokale rådene og reglene som gjelder.

Alle universiteter, høgskoler, fagskoler bør fortsatt bruke digital undervisning der dette er mulig. Helsedirektoratet støtter FHI sin anbefaling for høyere utdanning som anbefaler tiltak på tiltaksnivå 3, altså at man har økt andel digital undervisning og unngår større forelesninger og sammenkomster.

Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes.

Oppfordrer til lokale innstramninger

– Uavhengig av de nasjonale anbefalingene og tiltakene som gjelder, er det nødvendig at alle kommuner til enhver tid vurderer om den lokale situasjonen tilsier behov for ytterligere tiltak eller anbefalinger til sine innbyggere, står det i anbefalingen.

De mener kommuner med høyt smittepress bør vurdere å innføre:

Påbud om bruk av munnbind på offentlig sted der det ikke er mulig å holde avstand på minimum en meter.

Påbud om hjemmekontor i den utstrekning dette er mulig, hvor det er høyt smittepress.

Påbud om stengning av driften av en-til-en tjenester der det er høyt smittepress.

Påbud om stengning av driften av treningssentre, bingo, svømmehaller der det er høyt smittepress.

– Ustabil situasjon

Tidligere mandag sa avdelingsdirektør ved FHI, Line Vold, at de har sett en nedgang i antall meldte smittetilfeller i uke to.

– Det er positivt. Samtidig må vi huske at utviklingen i landene rundt oss er ganske dramatisk, og vi har de nye mutasjonene som vi er bekymret for. Situasjonen er fortsatt ustabil, men det ser ut til at det har vært en nedgang i uke 2, sier Vold til TV 2.

Det siste døgnet er det registrert 206 koronasmittede i Norge. Det er 37 færre enn dagen før og 349 færre enn samme dag i forrige uke.