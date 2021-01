Nekter flaskemammaer rabatt på Coop Extra: – Trist

Marthe Miras Furuvald er blant dem som har reagert sterkt på at morsmelkerstatning brått ble borte fra Extras babybonus-ordning.

– Jeg synes det er trist. I hvert fall for de som har lite penger, sier Furuvald og legger til:

– Dette blir både en ekstra utgift, og et ekstra ammepress.

Og årsaken til at bonusen ble fjernet handler ikke om butikk - men om politikk.

Salg av morsmelkerstatning er såpass strengt regulert i Norge at til og med en bonusordning for babyprodukter, blir kategorisert som salgsfremmende, og det er altså ikke lov å fremme salg av morsmelkerstatning.

– Skulle gjerne ammet

Babybonus-ordningen gir 20 prosent i bonus for hvert babyprodukt som kjøpes. Furuvald begynte å handle på Extra da hun ble kjent med at morsmelkerstatning var en del av ordningen. Hun bruker over 1.300 kroner måneden kun i kostnader til morsmelkerstatning til sin 5 måneder gamle datter, og ville spare det hun kunne.

Men så rett etter jul begynte forvirringen.

På en Facebook-gruppe for foreldre med flaskebarn hadde foreldre fått ulike beskjeder om morsmelkerstatning er en del av ordningen eller ikke.

– Jeg henvendte meg til Extra for å få svar på hva som var greia. Da fikk jeg beskjed om at morsmelkerstatning ikke var en del av ordningen lenger.

FRUSTRERT: Marthe Miras Furuvald, her sammen med datteren Lilli Sky. Foto: Privat

Årsaken var at Mattilsynet mente dette var et salgsfremmende tiltak.

– Jeg ble frustrert, sier Furuvald og fortsetter:

– Jeg kjøper ikke morsmelkerstatning for gøy. Det er ingenting med dette som er lett. Jeg skulle gjerne ammet, men jeg har ikke nok melk.

– Masse tårer

Hun understreker at for henne selv er ikke dette det store problemet, men at hun mener dette er en unødig ekstra byrde for de med trang økonomi og flaskebarn.

– Det blir fort mye penger. Mange må også prøve ut ulike merker før de finner ut hva babyen kan ha. Før de finner ut av det er det ofte mye magevondt, og masse tårer for både barn og voksen.

Extra ble i høst kontaktet av Mattilsynet med informasjon om mulig brudd på forskrift om morsmelkerstatning ved å inkludere dette produktet, og har etter henvendelsen foreløpig besluttet å holde morsmelkerstatning utenfor babybonusordningen.

– Dette synes vi er synd på vegne av kundene som har behov for dette. Coop er opptatt av å følge lover og regler, og Mattilsynet har valgt å stå på sin vurdering av at dette ikke er innenfor lovverket, og vi har derfor dessverre måttet ta produktet ut av babybonusen, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen til TV 2.

Skal beskytte amming

Mattilsynet viser til at Norge innlemmet et fellesregelverk med EU som bestemmer hvordan morsmelkerstatning kan selges. Regelverket innlemmer enkelte bestemmelser fra WHO-kode.



Verdens Helseorganisasjon har med den som formål å bidra til å fremme sped- og småbarns helse ved å beskytte amming, og å sikre riktig bruk av morsmelkerstatninger gjennom informasjon og markedsføring.

– Derfor er det blant annet ikke lov med salgsfremmende metoder overfor forbrukeren, som vi mener denne bonusordningen er, sier Annette Haugane, avdelingsleder for grensekontroll og import.

Ifølge Coop er det ikke snakk om en tradisjonell rabatt slik det er omtalt i forskriften, men en ordning der opptjent bonus i løpet av et kalenderår utbetales sammen med kjøpeutbytte til Coops medeiere etter årsslutt.

MILLIONBONUS: For 2020 var babybonusen 37,6 millioner kroner totalt, men morsmelkerstatningen utgjorde en svært liten andel, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen. Foto: Coop

– Det er også viktig å få frem at morsmelkerstatning ikke har vært en del av markedsføringen av babybonusen, men at populære produktene som bleier, barnemat og våtservietter er trukket frem, sier Kristiansen.

– For rigide regler

I Furuvalds øyne blir forskriften litt for firkanta.

– Jeg tenker at Norge her har litt for rigide regler, når det ikke er mulig å ha noen form for bonus.

Hun har forståelse for at salg av morsmelkerstatning må reguleres strengt i noen land.

– I Norge derimot vet vi at amming er det beste for barnet, men morsmelkerstatning er mer enn godt nok.