Dataingeniør kastet 2,3 milliarder kroner i søpla: – Må bare le av det

Den britiske dataingeniøren James Howells (35) er fortvilet etter at han i 2013 kastet en harddisk i søpla, skriver CNN.

Årsaken er at harddisken inneholdt 7500 bitcoins.

Den gang var en bitcoin verdt omtrent syv kroner, mens verdien nå har skutt i taket.

7500 bitcoins har nå en verdi på 2,3 milliarder kroner.

– Jeg hadde to identiske harddisker, og jeg kastet feil. Jeg må bare le av det nå, sier han til nettstedet.

KRYPTOVALUTA: En mann med to Bitcoin-illustrasjoner i Bitcoin Change-butikken i Tel Aviv. Foto: AP

Får avslag hver eneste gang

Howells har flere ganger henvendt seg til myndighetene i Newport i Wales i håp om å få gravd opp søppelfyllinga for å finne harddisken.

Myndighetene gir ham avslag hver gang.

Howells gir seg ikke, og understreker at han ikke trenger å grave opp hele den enorme søppelfyllinga utenfor byen.

– I 2013, da en søppelkasse var full, fikk den et serienummer og ble gravd ned. Hvis jeg fikk tilgang til søppelfyllingas registre, kunne jeg ha funnet ut av uka jeg kastet harddisken, og dermed finne serienummeret på søppeldunken den er i, sier han til The Guardian.

Han sier at hver innbygger i Newport skal få 200 dollar hvis harddisken blir funnet, og at han kan opprette et fond for innbyggere med pengeproblemer.

– Jeg vil gi dem til folk. Hvis noen sliter akkurat nå, kunne de sendt en søknad til et fond og få penger overført med en eneste gang. Ville ikke det vært en fin ting for innbyggerne i Newport? Jeg synes det, sier han til Wales Online.

Støttet av hedgefond

Ifølge Howells kommer gravingen ikke til å koste byen noe, siden et hedgefond har lovet å finansiere det hele mot å få halvparten av bitcoinene hvis de blir funnet.

Howells ønsker å beholde 25 prosent av pengene, mens innbyggerne skal få de resterende 25 prosentene.

Han sier at han har tro på at harddisken er i god behold.

– Utsiden er kanskje rustet, mens det på innsiden, hvor dataene blir lagret, er en stor sjanse for at fortsatt fungerer, sier han.

Helt uaktuelt

Myndighetene i Newport er skeptiske til det hele, ettersom gravingen kan koste flere millioner kroner og være skadelig for miljøet.

En talskvinne bekrefter at Howells har kontaktet dem en rekke ganger i håp om å få gjennomslag for graveplanene sine.

Talskvinnen sier at det er helt uaktuelt å grave opp den enorme søppelfyllinga.

– Vi har ingen garanti for at den skal bli funnet, eller at den fortsatt virker. Vi har derfor vært tydelige på at vi ikke kan assistere ham i dette tilfellet, sier hun.