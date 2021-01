Tyskland og Storbritannia krever umiddelbar løslatelse av Aleksej Navalnyj

Mandag formiddag opplyser en organisasjon til nyhetsbyrået AFP at de mener Navalnyj er «ulovlig» pågrepet og at han er blitt nektet advokat.

– Pågripelsen av Aleksej Navalnyj er fullstendig uforståelig. For ham må rettsstatsprinsippet og beskyttelsen av sivile rettigheter gjelde, noe Russland er bundet av gjennom grunnloven og internasjonale forpliktelser. Han må løslates umiddelbart, skriver Tysklands utenriksminister Heiko Maas på Twitter.

Også Storbritannias utenriksminister Dominic Raab mener også at han bør løslates umiddelbart, skriver Sky News.

Raab kaller pågripelsen «forferdelig».

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mener ifølge Sky News at kritikken fra landene kommer for å «distrahere for problemer på hjemmebane»

Navalnyj er en av president Vladimir Putins største kritikere. Han er tilbake i Russland for første gang siden han ble forgiftet og evakuert til Tyskland i august i fjor.

Tysklands utenriksminister Heiko Maas er rasende på Russland etter at Aleksej Navalnyj ble pågrepet søndag kveld. Foto: Kay Nietfeld / DPA / AP / NTB

På politistasjonen

44-åringen ble pågrepet for flere angivelige brudd på betingelsene på en betinget dom for bedrageri fra 2014. Han holdes i arresten til en rettslig kjennelse foreligger, opplyste Russlands fengselsetat FSIN søndag kveld.

Ifølge Navalnyjs medarbeidere ble han natt til mandag holdt på en politistasjon i nærheten av Sjeremetjevo-flyplassen. Navalnyj vendte tilbake til Russland til tross for at russiske myndigheter hadde advart om at han ville bli pågrepet. Han har ansett trusselen for å være et forsøk på å skremme ham til ikke å vende tilbake.

- Hører hjemme i Russland

Generalsekretær Geir Hønneland i Den norske Helsingforskomité, som kjemper for at menneskerettighetene skal respekteres, mener at Navalnyj har vist et beundringsverdig mot ved å frivillig vende tilbake til Russland.

– Dette motet fortjener anerkjennelse, selv av russiske myndigheter. De bør umiddelbart løslate Navalnyj, frafalle alle anklager mot ham og la ham utføre sitt fredelige og høyst legitime politiske arbeid, sier Hønneland til NTB.

– Ved å risikere fremtidig kontakt med sin familie, og kanskje sitt eget liv, har Navalnyj tatt et viktig steg mot å sikre at russisk opposisjon forbli der den hører hjemme, nemlig i Russland, fortsetter han.