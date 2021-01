Letemannskaper sliter med søk i skredområdet: – Ble ikke sånn vi ønsket i dag

Fra klokken 09 mandag gjenopptok Øst politidistrikt søk etter de tre siste antatt omkomne i skredområdet i Gjerdrum.

Grunnet dårlig vær og mye tåke ble ikke leteaksjonen slik redningsmannskapene hadde håpet på, og det er ikke gjort funn av noen av de tre savnede personene.

– Værgudene har ikke spilt på lag i dag. Vi har nesten ikke hatt mannskaper i gropen i det hele tatt, sier innsatsleder Mari Stoltenberg klokken 14.

Hun opplyste mandag morgen at de var forberedt på at letingen ville ta lang tid.

– Vi er forberedt på en langvarig innsats, men vi har håp om funn. Vi har stor forståelse for at etterlatte trenger svar, og det er derfor vi er her, sa innsatsleder Mari Stoltenberg i titiden.

De tre som fortsatt er savnet, er Rasa Lasinskiene (49) og mor og datter Ann-Mari Olsen-Næristorp (50) og Victoria Emilie Næristorp-Sørengen (13).

TILSTEDE: Innsatsleder i politiet Mari Stoltenberg under pressebriefen. Foto: Heiko Junge / NTB

– En drone datt ned

Det var mandag stor utrygghet knyttet til sikkerhetssituasjonen til letemannskapene. Tykk tåke over skredområdet forhindret sikring gjennom observasjon med drone.

– En drone har dettet ned og det har vært ising på propeller, og vi er avhengig av dem får å se sprekkdannelser og for sikkerheten vår, sa innsatsleder Morten Thoresen i brannvesenet klokken 14.



NVE-mannskaper måtte bidra til sikkerhetsarbeidet ved å overvåke området fra skredkanten.

– Vi jobber med høy oppmerksomhet på sikkerhet, siden vi nå ikke er inne i en livreddende fase. Vi skal ikke ha noen skadde mannskaper, sa Thoresen.

Dronene ble tidlig satt opp på bakken for å gi varmesøkende kamera derfra til å søke i skredkanten.

Letemannskapet startet mandag morgen med manuell innsats med hundeekvipasjer og USAR-mannskaper, og vurderer fortløpende hvordan de skal jobbe videre.

Ble stanset midlertidig

Søket ble satt på vent for snart to uker siden etter at det gikk et mindre skred i skredområdet. Samme dag sa politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt at de ikke lenger har håp om å finne overlevende i skredet.

Sju personer er funnet omkommet i skredet som rammet Gjerdrum onsdag 30. desember.

Selv om det fortsatt er et stort område som skal gjennomsøkes, pågår arbeidet det nå et relativt begrenset område.

– Områdene har vi kommet fram til gjennom etterforskning og erfaringer vi gjorde oss gjennom redningsoperasjonen, blant annet gjennom hundemarkeringer og skredbevegelsene. Det er såpass konkret at det er relevant å gå inn med manuell kraft. Det dreier seg ikke om store hundremetersområder, sa Stoltenberg.

SKADER: Natt til 30. desember tok kvikkleireskredet med seg flere hus fra boligfeltet Nystulia i Gjerdrum. Foto: Erik Edland

Gravemaskiner tas i bruk

Det er bygd en anleggsvei ned i skredgropen, hvor det mandag morgen var kjørt inn to gravemaskiner og enkelte kjøretøyer fra politi og nødetater. I tillegg er sivilforsvaret på plass.

Thoresen sier at de som tidligere også jobber ved hjelp av redningshunder.

– Vi jobber med høyere sikkerhetsfokus i dag. I dag er det ikke livreddende, så vi skal ikke ha noen skadde mannskaper, sier Thoresen.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal bistå i søket ved blant annet å overvåke og sikre skredkanten.

– Vi har stor forståelse for at de etterlatte har behov for svar. Vi bidrar med det vi kan for å støtte politiet i søkearbeidet. Det er fraktet inn to gravemaskiner, hvorav den ene med ekstra lang rekkevidde, for å kunne legge best mulig til rette for politiets videre arbeid, sier regionsjef Toril Hofshagen i NVE.

Syv funnet omkommet

Syv av ofrene har blitt funnet omkommet etter skredet. Alle de omkomne er obdusert for å avdekke dødsårsak og for å sikre identitet.

Torsdag i forrige uke ble den første begravelsen etter skredet holdt. 31 år gamle Eirik Grønolen ble gravlagt etter en seremoni i Jeløy kapell.

De bekreftet omkomne er:

SKREDOFRE: Lisbeth, Marius, Irene, Ann-Mari, Rasa, Eirik, Bjørn Ivar, Alma, Charlot og Victoria ble alle meldt savnet etter det katastrofale skredet i Gjerdrum. Foto: Privat

Eirik Grønolen (født 1989) - funnet 1. januar

Lisbeth Neraas (født 1966) - funnet 2. januar

Bjørn-Ivar Grymyr Jansen (født 1980) - funnet 2. januar

Alma Grymyr Jansen (2018) - funnet 2. januar

Charlot Grymyr Jansen (1989) - funnet 3. januar

Marius Brustad (1991) - funnet 3. januar

Irene Ruud Gundersen (1951) - funnet 3. januar

Henter ut eiendeler

I tillegg til søk etter de savnede, jobber brannfolk denne og neste uke med å hente ut eiendeler fra evakuerte hus. Det er snakk om totalt 150 boliger.

Hver boenhet har fått beskjed om det som nå skal hentes ut, bør få plass i et par flyttekasser. Biler skal også hentes ut av området de neste dagene.

FORTSETTER: Søket er i gang igjen i skredområdet. Foto: Heiko Junge / NTB

– I denne første runden er det nødvendige eiendeler, som for eksempel briller, PC, lommebok, kodebrikker, skolesaker eller viktige arbeidsklær. Det legges vekt på ting som de rammede savner og trenger i hverdagen. Forhåpentligvis blir det også mulig å hente ut mange titalls biler, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

31 boenheter, fordelt på ni bygg, ble tatt av skredet i Gjerdrum. Over tusen personer ble evakuert.