Denne isen er ikke trygg – men ser du hva som gjør den farlig?

Årets første måned har vært preget av strenge koronarestriksjoner og kalde temperaturer, og mange nordmenn har den siste tiden tatt turen ut til islagte vann, blant annet for å gå på skøyter.

Patruljen har snakket med mannen som var på elven. Han er nå på trygg grunn. https://t.co/d7cJLbczMi — Troms politidistrikt (@polititroms) January 16, 2021

Det har nødetatene i flere deler av landet fått merke. I helgen har alt fra politiet i Troms til brannvesenet i Agder meldt om situasjoner om dette.

– Vi får mange henvendelser om det er trygt å gå på isen eller ikke. Isen er ALLTID å betrakte som utrygg hvis den ikke er sjekket nylig av noen med nødvendig kunnskap. Eneste unntak er kunstisbaner, skriver 110 Agder på Twitter.

I isulykkeoversikten til varsom.no er det hittil listet opp 38 kjente ulykker og hendelser vinteren 2020-2021, mange av dem i forrige uke. Den siste tiden er det registrert ett dødsfall som følge av ulykker på isen, da miljøaktivisten Kurt Oddekalv (63) gikk gjennom.

Ligger på normalen

Isvarsler Ånund Kvambekk ved Norges vassdrags- og energidirektorat forteller at de opplever ulykkesstatistikken for personer denne vinteren som relativt normal målt mot tidligere år, men legger til at det har gått uvanlig mange løypemaskiner gjennom isen på myrvann.

– At ulykker skjer må man ta høyde for når det ikke er helt klart at isen er tykk nok. Det er mulig å redde seg opp igjen. Men det er fordel å være flere sammen når en er på isen, for å være tryggere. Da er det viktig å gå med litt avstand, sier han.

Ber folk være oppmerksomme

Han anbefaler folk til å ha ispigger rundt halsen, samt et kastetau eller -line, i tillegg til noe å lage hull i isen med. NVE anbefaler på sine nettsider at isen bør være ti centimeter.

– God stålis trenger bare fem centimeter for å bære en mann. Årsaken til at vi sier ti er at man ikke kan være sikker på at det er ren stålis, eller om det er blandet med litt snø, og istykkelsen vil alltid variere på et vann. Med ti centimeter har du litt å gå på, men det er viktig å vite at man ikke har garanti for at det er likt andre steder på isen, sier han.

Kvambekk sier at folk må være oppmerksomme på skillelinjer på isen, og sjekke tykkelsen på ny der man ser slike. Han legger til at en også bør være oppmerksom på at isen på vann kan være langt tynnere alle steder der det er strøm, blant annet i inn- og utløp, samt i trange sund.

– Der det er strøm under isen vil forholdene endre seg raskere ved væromslag.

– Er folk blitt bedre rustet på isen nå enn tidligere?

– Det blir litt synsing, men slik jeg opplever det i Oslo-området, har jeg inntrykk av at folk er blitt mye bedre enn for ti år siden. Mange går med ispigger, staver og kasteline. Samtidig har jeg sett tilfeller av folk som spaserer ut på isen uten noen form for utstyr. Men det kan være fordi de har informasjon om at isen er tykk nok der de går.

Kvambekk forteller at han har sett tilfeller som er helt på kanten.

– Noen strekker strikken langt, og det er derfor en får ulykker. Flere av ulykkene som skjer oppstår fordi en feilberegner, at en antar at isen er tykkere enn den er, eller at man har sett noen andre gå på vannet. I sistnevnte situasjon kan det være trygt akkurat der de går, men ikke andre steder på vannet, hvor isen kan være tynnere, sier Kvambekk.

Akkurat det momentet poengteres også på varsom.nos is-oppdatering for Østlandet.

– I kuldeperioden vil du garantert se skøyteløpere som drister seg ut på mye tynnere is. Husk at dette oftest er folk med iskunnskap som unngår farlig tynne områder, og som har tørre klær i sekken og er forberedt på plumping. Ikke tenk at isen er trygg fordi du ser noen utpå isen, står det i rapporten.

– Tegn på tynnere is

I starten av uken besøkte TV 2 Skomakerdiket ved Fløyen i Bergen. Per nå har ingen av vannene i Bergen status som farbart, og også dette vannet har et skilt fra kommunen som advarer om at det ikke er trygt å bevege seg utpå.

13-14 CENTIMETER: Ingvild Jarnes anslår at tykkelsen på isen på Skomakerdiket i Bergen var rundt 13-14 centimeter der de valgte å isbade, men forteller at den var langt tynnere ved flere steder. Foto: Robert Nedrejord

– Foruten det åpenbare skiltet, om at det er utrygt, er det noe som indikerer at det ikke er trygt å gå her?

– Det snødekte vannet har et par områder med overvann. Umiddelbart ville jeg unngått overvannsområdene, da det kan være et tegn på tynnere is. Vann som kommer opp og hindrer isvekst, sier isvarsleren.

– Men man kan ikke se at det er farbart på det snødekte området heller. Isen kan være for tynn også der, fortsetter han.

Ved vannet møter TV 2 Ingvild Jarnes, som er aktivitetsleder på Fløyen. Hun målte tykkelsen flere steder på isen tirsdag kveld, da en gjeng skulle bade ved vannet.



– Dette er første gang vi arrangerer bading her. Vi er opptatt av å skape og invitere til aktiviteter i tider som dette. Det blir gjort med trygge rammer, sier hun til TV 2.



Hun anslår at isen er 13-14 centimeter der de hogget hull for å bade, men legger til at dette ikke er noe offisiell måling.



– jeg har sjekket flere steder der det er likt, men også funnet flere steder som ikke kan gås på.



– Kunne gått skikkelig galt

Tre av de ferskere ulykkene som har skjedd på isen oppsto alle like i nærheten av hverandre i Kristiansand.

– Disse tre ulykkene kunne alle gått skikkelig galt. To av dem var en typisk situasjon, der en ser andre bevege seg ute på isen, og en tror den er trygg. Og så er det plutselig mindre trygt på andre deler av den.

Slik beskrives den ene av dem på Varsom.nos karttjeneste:

Skøyteløper gjennom isen i stor fart på et vann ved Sødalsmyra. Han hadde ikke sjekket isen godt nok selv, men så andre ute på isen og antok den var trygg. En klassisk feil.

Skiftende vær fremover

Til TV 2 forteller vakthavende meteorolog Roar Inge Hansen at de neste dagenes værforhold også kan komplisere ting.

– Blant annet vil det være veldig skriftende vær i Midt-Norge, med periodevis 5-6 varmegrader, sier han.

Temperaturen vil også variere fra litt under frysetemperatur til noe over i store deler av Sør-Norge de neste dagene. Samtidig vil området som nord på Østlandet fortsatt ha temperaturer opp ned mot 30 minugrader. I Nord-Norge er det kaldt nok til at det kan være godt med is, opplyser meteorologen, men én annen faktor kan gjøre opplevelsen heller ubehagelig.

– Det vil blåse godt, men opplevelsen vil kanskje være ok om man finner et område som er godt skjult fra vinden