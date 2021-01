Søker etter savnet skiløper på Kvaløya

Søket skal foregå via helikopter mandag formiddag for å vurdere skredfaren og om bakkemannskaper eventuelt kan ta seg inn.

– Vi vet at det er observert skred i det aktuelle området vi tror han kan ha gått, men vi er ikke helt sikre, sier operasjonsleder Beate Helberg i Troms politidistrikt til TV 2.

Helberg sier at de fortsatt betegner søket som en redningsaksjon.

Svært dårlig vær i helga har gjort at bakkemannskaper ikke har vært i området for å lete. Helberg antar at det heller ikke blir sendt ut bakkemannskaper i dag.

Det var familie som meldte fra til politiet om at mannen i 50-årene ikke kom hjem til forventet tidspunkt lørdag kveld.

Helberg opplyser at kort tid etter at de fikk melding fra pårørende ble det gjort forsøk på søk med helikopter, men det ble hindret av krevende vær, mye nedbør og dårlig sikt.

Lørdag kveld ble det også gjort forsøk med varmesøkende kamera ved bruk av drone.

Sea King gjorde også et forsøk søndag, men ble avbrutt som følge av været.

– Søndag var Sea King på en viss høyde for å gjøre vurderinger. Det ble sagt at det ble hørt drønn fra fjellet som kan tyde på skred, sier Helberg.