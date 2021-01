Fotballryktene: – Haaland på listen over mulige kjøp for PL-gigant

Pep Guardiola kommer til å få rundt 2,3 milliarder kroner å rutte med til sommeren. De kan gå med til å kjøpe ny spiss. Ifølge Telegraph er både Erling Braut Haaland og Romelu Lukaku på listen over mulige kjøp for de lyseblå. The Athletic skriver samtidig at Chelsea er villige til å sprenge sin egen ovegangsrekord for å hente Haaland før utkjøpsklausulen trer i kraft sommeren 2022.

Dele Alli var ikke i Tottenham-troppen til søndagens kamp mot Sheffield United og ønsker seg fremdeles bort fra klubben. PSG presser på for å hente den engelske landslagsspilleren på lån, men Tottenham er ikke villige til å slippe takt helt enda. Det rapporterer Fabrizio Romano.

Romano melder også at Napoli-spiss Arkadiusz Milik etter alle solemerker reiser til Marseille på lån med en kjøpsopsjon inkludert i avtalen.

Daily Mail skriver at Marseille-trener André Villas-Boas bekrefter at en rekke engelske klubben er interesserte i midtbanespiller Morgan Sanson. Klubbene som blir nevnt er Aston Villa, West Ham, Tottenham og Arsenal.

West Ham-manager David Moyes sier til Amazon Prime, ifølge Mirror, at ryktene om at det har kommet et bud på Declan Rice ikke stemmer. Både Chelsea og Manchester United kobles til den engelske midtbanespilleren.

Milan er i ferd med å sikre seg en låneavtale for Chelsea-stopper Fikayo Tomori, skriver Goal. Avtalen inneholder også en opsjon på kjøp verdt 290 millioner kroner.

Don Ballon hevder at Juventus og Tottenham er interesserte i å kjøpe PSGs Ángel Di Maria.

Telegraph skriver at West Ham vurderer å hente den 26-årige Montpellier-spissen Gaetan Laborde.