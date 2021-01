FHI: Situasjonen er fortsatt ustabil

Søndag var det litt over 1000 meldte tilfeller færre enn samme tidspunkt uka før.

Det er positivt, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

– Samtidig må vi huske at når vi ser på utviklingen i landene rundt oss er ganske dramatisk, og vi har disse nye mutasjonene som vi er bekymret for. Situasjonen er fortsatt ustabil, men det ser ut til at det har vært en nedgang i uke 2, sier Vold til TV 2.

Krav om test

Mutasjonene hun snakker om er virusvariantene fra Sør-Afrika og Storbritannia.

Disse variantene er mer smittsomme, og FHI vurderer at det er lite sannsynlig at de nye variantene gir mer alvorlig sykdom.

Mutasjonene er ikke fanget opp i den generelle befolkningen, opplyser Vold.

Regjeringen har innført obligatorisk testing på grensen. Det trer i kraft mandag klokken 17.

Det betyr at alle som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt, må teste seg ved grensepasseringen.

Avdelingsdirektør Vold sier at det er et viktig tiltak for å redusere risikoen for importsmitte av de nye variantene.

Justeringer

– Er reglene strenge nok nå?

– Ja, hvis disse fungerer godt mener vi det er vesentlig risikoreduserende effekt. Vi vet at de nye variantene finnes nok i større utstrekning i andre land enn vi har fått rapportert fordi det er lite overvåkning for virusvariasjoner i de ulike landene. Vi er avhengig av å ha et godt nett som fanger opp variantene fra andre land, sier hun.

Mandag skal statsminister Erna Solberg orientere Stortinget om koronasituasjonen, deretter skal hun holde en pressekonferanse.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til NRK at de har anbefalt regjeringen noen justeringer, men sier ikke hvilke konkrete tiltak som blir endret på.

– Disse tiltakene var ment å være ekstra kraftige et par uker inn i det nye året. Og så er det alltid behov for justeringer. Det er fordi nå har man litt bedre oversikt enn man hadde, sier Nakstad.

Barn og unge

På spørsmål om det blir gjort justeringer på reglene, svarer Vold at de ikke vet hva regjeringen vil legge opp til, men sier at de har kommet med råd.

– Situasjonen er fortsatt ustabil, så vi må fortsatt følge nøye med og ha tiltak også nasjonalt, men vi er opptatt av at tiltaksbyrden for barn og unge, og at når tiden er inne og moden for det, lettes det på tiltakene for dem først og fremst, sier Vold.

Mandag melder Oslo kommune om kun 47 nye smittede i Oslo, som er 85 færre en ukessnittet.