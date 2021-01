Få og fredelige protester i USA

Små grupper med Trump-tilhengere, noen av dem væpnet, samlet seg i USAs delstatshovedsteder søndag. Men alle steder gikk det fredelig for seg.

De fleste steder var det langt flere politi og soldater fra nasjonalgarden enn demonstranter. De var satt inn for å unngå en gjentakelse av de voldelige opptøyene i Washington.

Myndighetene i alle USAs 50 delstater trappet opp sikkerheten etter at FBI advarte mot varslede væpnede demonstrasjoner helgen før Joe Biden tas i ed som USAs nye president.

Labert oppmøte

I noen delstatshovedsteder var det bare noen få titall demonstranter ved de sterkt befestede delstatsforsamlingene, og i andre var det ingen.

Noen sa de var kommet for å støtte president Donald Trump, mens andre sa de protesterte for våpen og frihet.

– Jeg stoler ikke på valgresultatet, sa den 67 år gamle vindusselgeren Martin Szelag som var blant et 20-tall demonstranter ved delstatsforsamlingen i Lansing i Michigan.

Han sa han ville støtte Biden som president bare om han fikk bevis for at valget hadde gått rett for seg.

Omfattende sikkerhetstiltak

Etter hvert som mørket falt på søndag kveld uten sammenstøt eller strid, var lettelsen stor. Trolig medvirket de strenge sikkerhetstiltakene til at frammøtet ble tynt.

I flere av statene var det satt opp høye gjerder rundt delstatsforsamlingene, og vinduer var dekket med finerplater. Ekstra politi og soldater fra nasjonalgarden patruljerte.

Ved delstatsforsamlingen i Ohios hovedstad Columbus ble 20–30 demonstranter, noen av dem med gevær, nøye overvåket av politi, men de gikk hjem da det begynte å snø.

– Jeg er her for å støtte retten til å uttrykke et politisk synspunkt uten å måtte risikere sensur, trakassering, å miste jobben eller bli fysisk angrepet, sa Kathy Sherman, som hadde på seg en Trump-caps, i Columbus.