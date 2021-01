Frykter «innsideangrep» – 25 000 soldater granskes av FBI

Amerikanske myndigheter frykter Joe Bidens innsettelsesseremoni kan bli offer for et innsideangrep. Nå gjennomfører FBI bakgrunnssjekker av 25 000 soldater.

USA er i høyspenn før Joe Bidens innsettelsesseremoni onsdag. Sikkerhetsberedskapen er på et historisk høyt nivå og hovedstaden Washington, D.C. minner om en krigssone.

Som en del av de økte sikkerhetstiltakene før demokraten sverges inn som USAs 46. president, er det stasjonert 25 000 soldater fra Nasjonalgarden i hovedstaden.

Nå frykter amerikanske forsvarsmyndigheter at enkelte av soldatene som er ment å beskytte den påtroppende presidenten, kan komme til å skade ham eller andre av deltakerne.

Ber offiserer følge med

Som et sikkerhetstiltak FBI gjennomfører bakgrunnssjekker av alle de 25 000 soldatene som er stasjonert i hovedstaden.

Militærets øverste sivile leder, Ryan McCarthy, sier til Associated Press at de er klar over trusselen, og advarer offiserer om å følge nøye med etter potensielle dobbeltagenter i dagene fremover. McCarthy understreker samtidig at det så langt ikke er registrert noen interne trusler.

– Dette er en pågående prosess, og vi gjennomfører både to og tre kontroller av hver enkelt person som deltar i denne operasjonen, sier McCarthy.

Rekordmange soldater

De 25 000 soldatene som er stasjonert i Washington de neste dagene kommer fra hele USA. Antallet soldater er historisk høyt, og nesten det tredobbelte av hva man har hatt på tidligere innsettelsesseremonier.

Da Kongressen stilte Donald Trump for riksrett, sov soldater fra Nasjonalgarden utenfor. Foto: Joshua Roberts/REUTERS

Alle soldatene må gjennom regelmessige bakgrunnssjekker, men FBIs nye kontroll er et ekstra sikkerhetstiltak i tilknytning til den økte trusselsituasjonen i hovedstaden.

Ifølge flere høytstående tjenestefolk begynte arbeidet med bakgrunnssjekken for over en uke siden. Etter planen vil den være fullført onsdag, samme dag som den høytidelige seremonien.

– Spørsmålet er, har vi da kontrollert alle? Finnes det flere? Det er noe vi må følge med på. Vi må gjøre alt vi kan for å gjennomføre en grundig kontroll av soldatene som deltar i en operasjon som dette, sier McCarthy.

Nytt trusselbilde

FBI vil blant annet søke opp alle soldatenes navn i ulike databaser og overvåkningslister. Slik kan man kontrollere om noen av de stasjonerte soldatene har vært involvert i tidligere etterforskninger eller vurderes som en terrortrussel, skriver nyhetsbyrået.

Høyreekstreme grupper som Boogaloo Boys har skapt et nytt trusselbilde i USA. Foto: Mathieu Lewis-Rolland/AFP

Frykten for innsideangrep har vært høyt prioritert av amerikansk etterretning helt siden terrorangrepene 11. september 2001. I de fleste tilfeller kommer trusselen fra enkeltpersoner som har blitt radikalisert av terroristorganisasjoner som al-Qaida eller IS.

Før Bidens innsettelsesseremoni er trusselbildet annerledes, og består i stor grad av høyreekstreme organisasjoner, borgerverngrupper og enkeltpersoner.