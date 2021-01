Tusenvis av migranter på vei til USA – møtt av politi og tåregass

Politifolk og soldater omringet migrantgruppen ved landsbyen Vado Hondo, nær grensen til Honduras, før de brukte tåregass.

Soldater slo også mot personer som forsøkte å trenge gjennom barrikadene, ifølge AFP-journalister på stedet.

Bilder viser voldsomme sammenstøt mellom hundrevis av migranter og sikkerhetsstyrkene, som brukte batonger og tåregass for å holde migrantene unna. Flere mennesker ble skadet i sammenstøtet.

Sikkerhetsstyrkene brukte batonger og tåregass for å holde migrantene unna. Foto: Luis Echeverria/REUTERS

Hardt rammet

I møte med sikkerhetsstyrkene trakk migrantene seg tilbake. Noen flyktet tilbake til fjellene, mens andre holdt seg i området. Mange mistet eiendelene sine.

– Vi vil at Guatemala slipper oss forbi. Vi reiser ikke herfra, vi vil fortsette. Jeg vil komme meg gjennom, fordi det er forferdelig i landet vårt. Det finnes ingenting i Honduras, sier migranten Joaquin Ortiz til Reuters.

Koronapandemien har fått store konsekvenser for Honduras, som i fjor opplevde sin kraftigste økonomiske resesjon gjennom tidene.

Det er anslått at 9.000 migranter fra Honduras lørdag krysset grensen til Guatemala. De har som mål å komme seg til USA, men først må de gjennom Guatemala og Mexico.

Frykter smitteutbrudd

For å begrense spredningen av koronasmitte har Guatemalas sikkerhetsstyrker fått strenge ordre om å ikke la noen passere.

– Gruppen vil ikke slippe gjennom, sa Guillermo Diaz, sjef for migrasjonsmyndighetene i Guatemala.

De av migrantene som klarte å komme seg forbi, venter på nok en utfordring i Mexico. På grensen venter hundrevis av meksikanske sikkerhetsstyrker, som sier de må stanse migrantene for å hindre ytterligere spredning av koronaviruset.

Flere barn har lagt ut på den farlige reisen gjennom Latin-Amerika. Foto: Luis Echeverria/REUTERS

Drømmer om Biden

Migrantene er på flukt fra fattigdom, arbeidsløshet og narkotikarelatert vold. To orkaner som nylig traff Mellom-Amerika, har forverret situasjonen i regionen ytterligere. Migrantene håper på et bedre liv i et USA med Joe Biden som president.

Biden har signalisert at han vil føre en mildere innvandringspolitikk enn sin republikanske forgjenger. Likevel oppfordrer en Biden-rådgiver migrantene om å snu.

– Veien til USA er ekstremt farlig, og personer bør ikke tro på dem som sprer løgner om at grensene vil være åpne for alle neste måned, sier rådgiveren til Reuters.

Myndighetspersoner sier at nesten 1.400 av migrantene, deriblant 192 barn, har blitt returnert til Honduras søndag.