– Det blir vanskeligere og vanskeligere å argumentere mot Ole Gunnar Solskjær

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United beholdt tabelltoppen etter å ha holdt Liverpool til 0-0 på Anfield søndag kveld.

De røde djevlene var ved flere anledninger nærme ved å ta med seg alle poengene. Kun to viktige redninger fra Liverpool-keeper Alisson hindret bortelaget fra å stjele med seg alle tre poengene.

Nå sanker Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær ros for hvordan laget hans fremstår.

– Solskjær har ofte blitt beskyldt for å ha en defensiv tilnærming til oppgjørene med de andre topplagene. Det synes jeg er i ferd med å endre seg nå, sier TV 2s fotballekspert Petter Myhre.

– Man reiser ikke til Anfield og åpner hele parketten, der må man tette igjen om man skal ha noe som helst sjanse. Den spillergruppen har aldri hatt mer selvtillit enn de har nå, fullfører Myhre.

– Vi kommer til å bli bedre

Til tross for at Manchester United tok med seg et bortepoeng på en av ligaens vanskeligste bortebaner, var kristiansunderen likevel skuffet ved kampslutt. Han mener de skuslet bort tre poeng.

– Vi kunne satt opp laget på en litt annen måte, det gjorde vi i fjor. Vi vant en del kamper mot Manchester City, Tottenham og Chelsea siden vi spilte et annet system, sa Solskjær til TV 2 etter søndagens kamp.

– Men nå føler vi oss mer og mer klar på å spille på den måten som vi tror på, og ikke bytter for mye til hver eneste kamp. Vi kommer til å bli bedre, la han til.

Manchester United topper tabellen med 37 poeng – to poeng foran byrival Manchester City og Leicester på 2.-plass.

Mener laget ser solid ut

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt skryter av jobben Solskjær har gjort.

– Det blir vanskeligere og vanskeligere å argumentere mot Ole Gunnar og den jobben han har gjort. Han har fått mye skryt for hvordan har håndtert Pogba-saken, da agenten hans gikk ut og sa at Pogba ikke ville være i Manchester United og at det ikke var en bra plass for ham – rett før en avgjørende Champions League-kamp, sier Thorstvedt.

– Ole Gunnar klarte å få Pogba integrert og til å spille bedre, legger han til.

Myhre er særdeles imponert over hvordan Solskjær har fått sving på det kollektive.

– Pogba må få være Pogba, men han må gjøre jobben først. Bruno Fernandes er en fantastisk artist som kan låse opp et hvert forsvar, men han gjør drittjobben han også, sier Myhre.

– Noen ganger får Rashford beskjed om at han skal følge motstanderbacken helt ned. Jeg føler jeg ser en samlet og oppofrende gjeng, og at de har en grunnmur. Det er ikke slik at de skinner hver gang, men med en gang grunnmuren slår sprekker da har man trøbbel. Men nå synes jeg de ser solid ut, avslutter Myhre.