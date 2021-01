De Bruyne med milepæl: – Han er den beste spilleren i Premier League

Kevin De Bruyne noterte seg for sin 100. målgivende, da Manchester City klatret opp i ryggen på Manchester United.

Manchester City - Crystal Palace (1-0) 4-0

Se sammendrag i videovinduet øverst.

Manchester City gjorde akkurat som de ville hjemme mot Crystal Palace søndag kveld. De lyseblå tok en forventet hjemmeseier da de smadret London-laget 4-0.

Manchester City klatret dermed opp på 2.-plass og er à poeng med Leicester – to poeng bak byrival Manchester United.

– Vi tar en kamp av gangen. For noen uker siden var vi åtte poeng bak Liverpool, men nå har vi vunnet en del kamper på rad. Nå skal vi ta oss et glass vin og tenke på kampen mot Aston Villa, sier Pep Guardiola i et intervju etter kampen.

Stones-dobbel og De Bruyne-magi

John Stones stanget inn 1-0 for de lyseblå etter 26 minutter. Mest av æren skal Kevin De Bruyne ha. Belgieren slo et praktfullt innlegg med utsiden av foten inn i gjestenes 16-meter.

– Det er så sinnsykt fint. Det er bra satt av Stones, men De Bruynes målgivende...hallo? sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

– For meg har han vært den beste spilleren i Premier League de siste fire sesongene. Det ser så enkelt ut, og det er et bilde på dem som er flinkest. Dette er noe de færreste gjør, følger TV 2s fotballekspert Petter Myhre opp.

Ilkay Gündogan doblet for Pep Guardiolas menn. Tyskeren klinket til utenfor Crystal Palace sin 16-meter og fikk et drømmetreff.

Etter 67 minutter slo Stones til igjen. Den engelske midtstopperen plukket opp en retur fra gjestenes sisteskanse Vicente Guaita, og dunket inn 3-0.

Tre minutter før full tid satte Raheem Sterling kronen på verket, da 26-åringen limte ballen i krysset på et frispark.

Roser De Bruyne

De Bruynes assist var 29-åringens 100. målgivende pasning for Manchester City i alle turneringer. Denne sesongen er belgieren oppe i ti målgivende – én mindre enn Harry Kane.

Totalt sett har De Bruyne 76 målgivende i ligasammenheng. Øverst på listen ligger Ryan Giggs med 162.

TV 2s ekspert tror den eminente midtbanespilleren kan lure seg inn i toppen.

– Han kan bli nummer to. Det mener jeg faktisk, sier Myhre.

Cesc Fàbregas ligger på 2.-plass med 111 målgivende.