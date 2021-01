Riise om Solskjær: – Ønsker ham alt godt, men han vinner ikke serien

John Arne Riise er glad for suksessen hans gamle landslagskompis Ole Gunnar Solskjær nyter om dagen. Men han tror ikke kristiansunderen kan vinne ligaen.

Se sammendrag av kampen i videovinduet øverst.

John Arne Riise har spilt noen kamper mot Manchester United ikledd Liverpool-drakt.

Fortsatt er det de røde fra Anfield som ligger hans hjerte nærmest, og ålesunderen medgir at han er skuffet over det han fikk se ute på gressteppet søndag kveld.

Det mye omtalte gigantoppgjøret endte 0-0 etter det som må kunne karakteriseres som en relativt hendelsesfattig kamp.

– Dette var en helt annerledes kamp enn da jeg spilte. Da var det 90 minutter med kriging. Men jeg forventet et slikt kampbilde. Det er ikke lett å bryte ned Manchester United når de ligger slik som de gjør, sier Riise til TV 2.

– Tror Solskjær er veldig happy

Mannen med over 200 kamper for laget fra Merseyside mener de regjerende mesterne er inne i en bølgedal og mangler selvtillit.

– Vanligvis skyter de på instinkt, men nå tenker de for mye. Klopp er nok fornøyd med hvordan de spilte og kontrollerte kampen, men han vil nok være skuffet over det de gjorde på siste tredjedel av banen og det faktum at Manchester United var nærmest scoring på slutten.

– Siste tredjedelen er for dårlig. De scorer ikke mål.

Ole Gunnar Solskjær uttaler til TV 2 etter kampen at han er skuffet over resultatet. Riise mener på sin side at kristiansunderen har god grunn til å smile.

– Jeg tror Ole Gunnar er meget happy. Jeg tror han er veldig fornøyd. Både med måten de spilte på og resultatet. Liverpool skapte lite på dem, og selvfølgelig hadde de noen sjanser til å avgjøre kampen, men jeg tror han er veldig fornøyd.

Tror ikke Manchester United vinner serien

Uavgjort-resultatet betyr at Manchester United fortsatt leder serien. John Arne Riise har imidlertid ikke særlig tro på at Solskjær og guttene hans vil løfte ligatrofeet ved sesongslutt.

– Jeg tror at tittelkampen vil stå mellom Liverpool og Manchester City til syvende og sist. De har flere strenger å spille på, sier 40-åringen til TV 2.

– Manchester United er altfor avhengig av Bruno Fernandes, det så man i denne kampen også. Når han ikke har dagen, skaper de lite. Men hvis han holder seg skadefri og bevarer formen, kan de bli en utfordrer. Men jeg tror ikke de vinner serien.

Riise har aldri lagt skjul på at han fremdeles er svoren Liverpool-tilhenger, likevel kan han ikke annet enn å glede seg over Ole Gunnar Solskjærs suksess.

– Det er veldig gøy at Ole Gunnar gjør det så bra. Det er egentlig litt rart, for han er en tidligere lagkamerat på landslaget og jeg anser ham som en venn og vil ham det beste, men det er feil lag.

– Jeg ønsker ham alt godt, men det er viktig at ligatrofeet ender hos Liverpool til slutt.