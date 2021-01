Alle fem er funnet omkommet

Dette bekrefter politiet i Nordland søndag ettermiddag.

Søndag formiddag opplyste politiet i Nordland at to personer var funnet omkommet. I 15-tiden søndag opplyste politiet at ytterligere én person er funnet omkommet og hentet ut fra branntomten.

Klokken 18.30 bekrefter politiet at de to siste personene er funnet omkommet i brannruinene.

– Det er med tungt hjerte vi nå konstaterer at denne brannen har krevd fem menneskeliv. Politiet er lettet over at vi har klart å finne de som var savnet, men dette er en tung dag for de berørte og lokalsamfunnet, opplyser politiet i en pressemelding.

Ingen av de som er funnet omkommet er identifisert. De vil bli sendt til UNN i Tromsø for obduksjon og identifikasjon.

– Vi har stor medfølelse med alle berørte i denne saken, sier politiets innsatsleder Jørn Karlsen.

Politiet vil fortsette arbeidet på stedet.



– Nå som de savnede er funnet vil etterforskningen i branntomten etter hvert dreie over mot å forsøke å avklare hva som er årsaken til at det begynte å brenne, opplyser politiet.



Saken oppdateres!