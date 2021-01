Aleksej Navalnyj har blitt pågrepet etter ankomst til Russland

Søndag landet Navalnyj i Moskva, fem måneder etter at han ble evakuert til Tyskland.

– Aleksej går forbi passkontrollen om et øyeblikk, tvitret pressesekretæren hans like før klokken 19 norsk tid.

Noen minutter senere meldte nyhetsbyrået AFP at Navalnyj hadde blitt pågrepet. Pågripelsen er bekreftet av russiske myndigheter.

Russiske fengselsmyndigheter har tidligere varslet at de er nødt til å pågripe Navalnyj når han kommer til Moskva, og at han risikerer å sone en fengselsstraff for å ha brutt vilkårene for en betinget dom han fikk etter en bedrageridom i 2014.

Han risikerer også å bli stilt for retten i forbindelse med at russiske etterforskere anklager ham for å ha underslått rundt 35 millioner kroner av gaver gitt til hans egne organisasjoner.

Navalnyj sa til journalistene på flyet at han var uskyldig og ikke frykter pågripelse.

Fordømmer

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at Russland må ivareta rettighetene til opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj, som søndag ble pågrepet i Moskva.

BEKYMRET:Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Svært bekymret for arrestasjonen av opposisjonslederen Aleksej Navalnyj, skriver Søreide via Utenriksdepartementet sin Twitter-konto søndag kveld.

– Vi holder russiske myndigheter ansvarlige for at hans grunnleggende rettigheter blir ivaretatt. Russland må gjøre omstendighetene rundt forgiftningen av Navalnyj kjent, la hun til.

Også EU fordømmer pågripelsen.

– Pågripelsen av Aleksej Navalnyj da han landet i Moskva, er uakseptabel, tvitret Michel i 20-tiden søndag kveld.

– Vi ber russiske myndigheter øyeblikkelig slippe ham fri, la han til.

Evakuert

Han ble i august evakuert til Tyskland der han har fått behandling etter å ha blitt akutt syk under en flytur fra Sibir til Moskva.

Navalnyj har hele veien hevdet at det var den russiske sikkerhetstjenesten FSB som forgiftet ham med nervegiften novitsjok.

Kreml avviser imidlertid all innblanding, og russisk påtalemyndighet mener at det ikke er noen grunn til å etterforske saken.

Opposisjonspolitiker

Navalnyj er utdannet jurist ved Yale-universitetet og sto allerede i 2011 i spissen for massedemonstrasjoner mot Putin. To år senere stilte han som kandidat til å bli ordfører i Moskva og endte på andreplass.

På sine egne plattformer på nettet har han publisert en rekke korrupsjonsanklager mot Putins krets og regjering, deriblant mot tidligere statsminister og president Dmitrij Medvedev, en av Putins aller nærmeste allierte.

I 2018 ønsket han å stille som Putins motkandidat i presidentvalget, men kandidaturet ble ikke godkjent. Russiske myndigheter har gjentatte ganger anklaget Navalnyj for korrupsjon og han har flere ganger blitt pågrepet og fengslet.