Lindvik tok sesongens første seier

Norge sikret seg tredjeplass i laghopp i polske Zakopane lørdag. Søndag var det individuell konkurranse på samme sted.

Halvor Egner Granerud hadde det beste hoppet i prøveomgangene, men da det gjaldt som mest klarte han ikke å leve opp til det.

Det gjorde derimot Marius Lindvik og Robert Johansson.

Marius Lindvik og Robert Johansson lå på andre- og tredjeplass etter første omgang. Anze Lanisek ledet med 1,3 poeng på Lindvik.

Det skulle vise seg å ikke holde.

For i den avgjørende omgangen svevde Lindvik 145.5 meter og da sloveneren fikk trekk for dårlig landing på sitt hopp kunne nordmannen slippe jubelen løs for sesongens første verdenscupseier (Lindvik har tre totalt i karrieren).

Lanizek endte 2,3 poeng bak etter å ha landet på 143,5 meter.

Johansson lå på tredjeplass etter førsteomgangen, og sikret den med et svev på 141 meter i finalen.

Før søndagens renn var det kun Halvor Egner Granerud som kunne vise til verdenscupseier denne sesongen av nordmennene. Granerud endte søndag på 23. plass, hans dårligste plassering denne sesongen.

Daniel André Tande endte på 10. plass.