Boogaloo-medlem: – Vi må stoppe undertrykkelsen av grunnloven

Nærmere 50 bevæpnede Boogaloo Bois-medlemmer har stilt seg opp utenfor Michigan State Capitol i Lansing, bygningen som huser den amerikanske regjeringens lovgivende gren i delstaten, søndag.

Bygningen er inngjerdet. Tropper fra Nasjonalgarden har parkert i nærheten av bygningen og overværer pressens møte med bevegelsen.

– Vi er ikke her for å protestere, men vi ønsker å prate med andre grupper som tidligere har deltatt i protester, som Antifa eller Proud Boys. Målet er å få en slutt på uenighetene, sier Duncan Lemp, som selv forteller at han er en del av Boogaloo-bevegelsen.

Lemp er ikledd en skuddsikker vest, og bærer en rifle.

Han forklarer at han har stilt opp utenfor Capitol-bygningen fordi det er hans fulle rett, og legger til at retten er nedfelt i den amerikanske grunnloven.

– Vi må stoppe undertrykkelsen av grunnloven, det andre grunnlovstillegget og ytringsfriheten, sier han videre.

TROPPER: Nasjonalgardens tropper er beredt på at protestene kan bli voldelige. Foto: Aage Aune/ TV 2

Fredelig oppmøte

Lemp er positiv til at Nasjonalgarden har stilt opp med sine tropper.

– Gjerdet utenfor bygningen er kanskje å dra det litt langt. Men at de er i nærheten dersom noen blir voldelige, jeg tenker: hvorfor ikke? Man vil i det minste ha flere tilstede i tilfelle noe skjer, og det kan redde uskyldige.

MEDLEM: Duncan Lemp utenfor Michigan State Capitol. Foto: Aage Aune/ TV 2

Han erkjenner at flere at Boogaloo Bois-medlemmene har valgt å bli hjemme, da flere av dem trodde på et falskt rykte om at Nasjonalgarden ville beslaglegge våpnene deres.

Ifølge Lemp har også FBI i forkant av protestene spurt ham om grupperingen har planlagt noe utover en fredelig seanse, hvorpå Lemp skal ha svart «nei».

– Jeg visste ikke på forhånd at noen skulle bli voldelige den 6. januar. Jeg støtter ikke det som skjedde der, og det har jeg sagt ifra om til de andre også.

– Dere har altså interne samtaler om hvordan dere skal nå frem med deres budskap, hva handler de om?

– Fred. De fleste av oss er fredelige. Når noen utagerer, så bekrefter de bare de holdningene som mediene tillegger oss.

Løytnant Brian Oleksyk sier til presseoppbudet at politiet og Nasjonalgarden «ikke er paranoide, men forberedt».

– Vi kommer ikke til å godta noen former for kriminell oppførsel. Vi vet ikke hvor mange som kommer hit, hvor mange grupper, eller hvilke grupper som kommer. Men vi vil lage trygge omgivelser for alle som vil gi uttrykk for grunnlovsrettighetene sine.



– Men vi er forberedt på å forsvare denne bygningen og alle som er her. Vi kommer ikke til å håndtere noen former for vold. alle som angriper bygningen, politiet, eller noen andre, vil bli arrestert, sier han videre.

Boogaloo-bevegelsen Boogaloo-bevegelsen befinner seg på ytre høyre, og er kjent for blant annet være anarkister, og for å anse seg selv som en milits.



De er ofte bevæpnet når de holder markeringer, og de bærer ofte en versjon av det amerikanske flagget med svarte striper.

25.000 soldater

Det er forventet lignende protester flere steder i USA de kommende dagene.

Spesielt Washington D.C. har blitt rustet opp til å håndtere situasjonen dersom protestene skulle utvikle seg til å bli voldelige.

25.000 soldater er fraktet til den amerikanske hovedstaden for å trygge byen i oppløpet til, og i kjølvannet av, innsettelsen. Til sammenligning var 340 soldater tilstede idet Kongressbygningen ble stormet, og 9.500 soldater var for øvrig på plass under Barack Obamas innsettelse.

25.000 soldater er også fem ganger flere enn det USA har utplassert i Irak og Afghanistan per dags dato, det skriver CBS.

– Det at vi har 25.000 soldater her for å sørge for at loven blir overholdt, bør være et tydelig signal om at vi er forberedt på det meste, sier generalmajor William Walker til kanalen.

BOOGALOO: Maskerte Boogaloo-Bois. Foto: Aage Aune/ TV 2

Bekymret

Seamus Hughes, som leder George Washington Universitetets ekstremisme-program, er spesielt bekymret for selve innsettelsesseremonien på onsdag.

– Jeg tenker det samme som FBI gjør, det er mange blinkende røde lys. Det virker som at flere ekstremistgrupper planlegger å møte opp ved Kongressbygningen 20. januar, sier Hughes.

Han hevder videre at ekstremistene ikke nødvendigvis er opptatt av å hindre at Biden blir president.

– Noen av dem vil bare se verdenen brenne. Og det at Nasjonalgarden inne i Kongressbygningen kan tyde på at de er nære å oppnå sitt mål, nemlig å splitte landet.