Solskjær beholdt tabelltoppen – store Alisson-redninger berget Liverpool

Liverpool - Manchester United (0-0) 0-0

Se sammendrag i videovinduet øverst.

Manchester United var nær ved å snike med seg alle tre poengene på Anfield. Etter 75 minutter mottok Bruno Fernandes ballen i Liverpools 16-meter. Portugiseren stilte inn siktet, men ble hindret av en strålende Alisson-redning.

Samme mann ble Liverpools redningshelt syv minutter senere. Paul Pogba fikk muligheten fra kloss hold, men også franskmannens avslutning ble stoppet av Liverpools sisteskanse.

– Her har du mye dramatikk og ikke minst en ekstrem spenning, sier TV 2s fotballekspert Nils Johan Semb.

– En god følelse

Kampen endte til slutt 0-0. Manchester United troner fortsatt øverst i ligaen med 37 poeng – tre poeng foran Liverpool på 3.-plass med 34 poeng.

– Det er bare et bra resultat om vi vinner den neste kampen vår. Vi føler vi ikke tok vare på muligheten i dag, med tanke på sjansene vi hadde. Jeg er skuffet, men ett poeng er greit om vi vinner vår neste kamp, sier Solskjær i et intervju etter kampen.

– Å kjenne at jeg er skuffet er en god følelse, for vi viser at vi kan spille jevnt med Liverpool, sier Manchester United-manageren til TV 2.

Liverpool-manager Jürgen Klopp var derimot fornøyd med sitt lag.

– I dag, med alt som ble sagt om at de er i flytsonen og vi sliter, så synes jeg guttene spilte bra mot et bra lag, hvert fall i første omgang. I andre omgang ble det mer åpent og de fikk to store muligheter som Alisson reddet, men alt i alt synes jeg vi spilte bra, sier Klopp til Sky Sports.

– Har hatt problemer

Det var en intens åpning på kampen, der hjemmelaget hadde mest ballbesittelse og kom seg til til de største mulighetene. Gjestene hadde mer enn nok med å forsvare seg.

– Slik har det vært de siste kampene for Liverpool. De har kommet til muligheter, men har hatt problemer med å få ballen over streken, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt i studio.

Etter halvtimen var spilt fikk de derimot en stor mulighet. Bruno Fernandes var veldig nærme ved å gi bortelaget ledelsen. Portugiseren sendte av sted et frispark som endte noen fattige centimetere utenfor krysset.

Men lagene gikk til pause med 0-0.

– Vi burde tatt vare på muligheten våre i første omgang. Det hadde selvfølgelig hjulpet oss, sier Klopp.

Toppoppgjør

Vi skal noen år tilbake i tid for å finne sist dette var et ordentlig toppoppgjør, for de siste årene har som regel ett av lagene hatt en soleklar ledelse innen januar. Manchester United leder ligaen på nyåret for første gang siden 2013.

På samme tid i fjor hadde Ole Gunnar Solskjærs menn nettopp tapt for Burnley og lå 30 poeng bak Liverpool med to kamper mer spilt.

Nå topper de røde djevlene tabellen med 37 poeng, mens Liverpool befinner seg på 3.-plass med 34 poeng.