Phil Spector er død

Ifølge TMZ døde Spector med en koronavirusrelatert sykdom, lørdag. Departementet for rehabilitering i California skriver at Spector døde av naturlige årsaker.

Spector ble i 2009 dømt til fengsel med en minstetid på 19 år, for å ha skutt og drept den amerikanske skuespilleren Lena Clarkson i 2003.

Clarkson ble funnet drept i Spectors hus i Los Angeles. Obduksjonsrapporten slo fast at hun ble drept av et skudd som gikk gjennom munnen hennes, og at skuddet kom fra Spectors pistol.

Spector har hele tiden nektet for å ha stått bak drapet.

Musikkprodusenten ble ifølge TMZ overført fra fengselet hvor han sonet dommen til et sykehus, i forbindelse med koronasykdommen. Spector skal ha vært på bedringens vei, og returnerte til fengselet. Ifølge TMZ fikk Spector et tilbakefall, og ble fraktet tilbake til sykehuset hvor han døde.

Spector har produsert flere kjente låter, deriblant The Righteous Brothers' «You Lost that Lovin' Feeling», «Unchained Melody» og «You're My Soul and Inspiration». Han har også samarbeidet med band som The Ronnettes, The Crystals, Tina Turner og The Beatles.