Fire kneskader på under én måned: – Det finnes enkle grep å ta

FLACHAU/BERGEN (TV 2): Lørdag kveld kom beskjeden om at Aleksander Aamodt Kilde mister resten av sesongen etter at han fikk korsbåndet avrevet etter et fall.

Skaden føyer seg inn i rekken av flere skader på det norske alpinlandslaget. Totalt fire utøvere på herrelaget er satt ut av kneskader. To av dem er ute i lang tid.

– Det er fryktelig mange alpinskader nå om dagen. Det har det alltid vært, men man sitter med en følelse av at det er mer nå, sier lege for alpinlandslaget og Olympiatoppen Marc Strauss til TV 2.

– Vil kneskader alltid være en del av risikoen ved å alpint, eller finnes det muligheter for å minimere den risikoen?

– Man har forsøkt flere tiltak – svingradius på ski for eksempel. Det jobbes med hele tiden, for det er jo ikke bare utøverne som synes dette er fryktelig. Alle synes dette er fryktelig. Og FIS har også tatt et ansvar i dette. Men man har ennå ikke funnet en god løsning på å minimere skadefrekvensen i alpint. Absolutt ikke, sier Strauss.

– Er det flere alvorlige kneskader/korsbåndskader nå, eller føles det bare sånn?

– Jeg har ikke sett på de siste tallene, men FIS har et skaderegister, hvor man rapporterer inn skadene. Så det blir spesielt spennende å se etter denne sesongen, når man har en følelse av at det er flere skader enn vanlig.

– Når det blir så kompakt som det har vært de siste to helgene, så tenker man jo at det kanskje er flere skader. Men vi hadde samme diskusjon i fjor og året før, men da skjedde skadene på et litt annet tidspunkt enn nå. Utøverne er på vei inn i en veldig kompakt del av sesongen, men det er jo tilfeldigheter og mange forskjellige ting som spiller inn.

Fire kneskader på under én måned

Det norske alpinlandslaget har pådratt seg fire kneskader på kort tid, to av dem alvorlige.

Kneskader er ikke uvanlig i alpinsporten, men det Norges landslag har gått gjennom de siste ukene har landslagssjef Steve Skavik aldri vært borti før.

– Nei, aldri. Det må jeg si at det er overraskende at vi får så mange på så kort tid, sier Skavik til TV 2.

– Er det bare uflaks at alt kommer samtidig?

– Ja, jeg vil si det. Situasjonene er helt forskjellige, det samme er ulykkesstedene. Det er maksimal uflaks.

Lucas Braathen: 8. januar falt 20-åringen stygt i Adelboden. Braathen falt på vei over startstreken og ble kastet fremover. Etter hvert ble han fraktet vekk på båre. Senere samme dag ble det klart at Braathen pådro seg en sideleddbåndskade på innsiden av kneet og er ute mellom seks til ni måneder.

Aleksander Aamodt Kilde: 16. januar falt 28-åringen under en treningsøkt i østerrikske Hinterreit. Lørdag kveld ble det bekreftet at han hadde pådratt seg et avrevet korsbånd. Dermed er resten av sesongen over for fjorårets vinner av verdenscupen i alpint.

I tillegg skadet Atle Lie McGrath seg samme helg som Lucas Braathen. 20-åringen reiste seg og gikk ut fra løypen selv, men senere kom beskjeden om at han hadde pådratt seg en kneskade. Det er fortsatt usikkert hvor lenge McGrath er ute, men dersom han slipper unna operasjon vil han trolig være tilbake i skibakken til VM.

Adrian Smiseth Sejersted (26) er også ute med en kneskade og går glipp av helgens fartsrenn i Kitzbühel. Han skal likevel være nære grønt lys fra legene.

Slik jobber landslaget med å minimere skader

Landslagslegen Marc Strauss var selv med på å operere Ragnhild Mowinckels korsbåndsskade. Alpinisten var ute av sirkuset i halvannet år etter to alvorlige skader.

Nå er det Aleksander Aamodt Kilde som må under kniven.

– Jeg har snakket med Aleksander. Det blir typisk rundt 9-12 måneder før han kan konkurrere igjen, sier Strauss til TV 2.

Til tross for tøffe tider kunne alpinlandslaget endelig slippe jubelen løs etter søndagens slalåm i Flachau. Sebastian Foss Solevåg kjørte inn til sin første verdenscupseier.

– Vi trengte dette hele laget. Trenerteamet og laget har jobbet dag og natt i lang tid. Det er utrolig godt for laget at vi fikk denne, sa landslagssjef Steve Skavik til TV 2.

Kjetil André Aamodt reagerer

Alpinlegenden Kjetil André Aamodt gjestet TV 2s studio under helgens renn. Da sa han hva han mente om kneskadene som har oppstått på kort tid.

– Det er surt med alle disse skadene, jeg må si det. Av og til kan man som et apparat tenke litt rundt hva man kan gjøre for å unngå skader. For det kan gjøres litt, sier Aamodt.

Han stilte spørsmål til hvorfor Ragnhild Mowinckel måtte gjøre et hopp i 120 kilometer i timen mot slutten av sesongen. Han stilte seg også undrende til hvorfor Aleksander Aamodt Kilde måtte trene super-G når forholdene ikke var optimale, når han tross alt er en av verdens raskeste.

– Når man ser på Kilde som er best i verden på fart. Er det da vits å trene super-G når det er litt flatt lys, samt at det snødde? Han er så god nå. Det kommer tre utfor-treninger i Kitzbühel hvor alt er sikkerhetsmessig tilrettelagt, men det er selvsagt veldig lett å være etterpåklok, sier Kjetil André Aamodt.

Slik svarer landslagslegen

Marc Strauss er enig med Aamodts meninger om all trening er forsvarlig.

– Jeg må se nærmere på byrden av trening og omstendighetene – det er nok ikke en enkel årsak til disse skadene. Vi kan alltid se tilbake og spørre seg selv «kunne vi har gjort det slik, burde vi ha gjort det slik?», men sesongen i år er spesiell. Renn blir kansellert, flyttet rundt på, og hele COVID-19-situasjonen gjør logistikken veldig utfordrende. Men det er nok kanskje et poeng i om det nødvendig med den og den treningen, så og så høye hopp, og den typen ting, så det er spørsmål vi må stille oss selv igjen og igjen.

– Har du, som lege, forslag til enkle grep som ville minimert risikoen?

– Det finnes enkle grep å ta, noe forskning også har vist. Forebyggende trening, søvn og restitusjon er viktig. Utøverne er veldig gode på dette, og de gjør mye forebyggende trening. Men så kommer de siste ukontrollerbare variablene inn i bildet. Så jeg syns vi gjør alt vi kan med de redskapene og mulighetene vi har.