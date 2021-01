Norske Janne er senator i USA: – Riksrettssaken mot Trump er barnslig

Mens senatorene i Washington, D.C. strides om Trump skal avsettes, sitter Janne Myrdal i budsjettforhandlinger i delstatssenatet i Bismarck, Nord-Dakota.

Myrdal, som vokste opp i Telemark, er senator for Nord-Dakota 10. distrikt. I motsetning til enkelte republikanske utbrytere, støtter hun fortsatt den sittende presidenten.

– Jeg synes riksrettssaken er barnslig. Påstanden om at han oppfordret folk til å storme inn i kongressbygningen og herje, er rett og slett tøysete. Har du hørt på den talen han holdt, som liksom var så ille? Jeg mener, har du virkelig hørt på hva han sa? Det er ingen direkte oppfordring til vold der, sier Myrdal, og refererer til Trumps tale på Capitol Hill 6. januar i år.

SENATOR: Myrdal mener at Trump ikke oppfordret sine tilhengere til å storme kongressbygningen. Foto: Fredrik/Kalstveit

– Mistenkelig valgresultat

Trump gjentok i den nevnte talen påstanden om omfattende valgfusk – en påstand som har blitt avvist av en rekke domstoler gjennom over 60 søksmål.

Myrdal medgir at Trump «har oppført seg merkelig de siste månedene», men sier at flere forhold ved valgavviklingen var mistenkelig og peker på at stemmeopptellingen i seks vippestater angivelig tok en pause under valgnatten. Denne påstanden bestrides for øvrig av valgsjefene i Wisconsin, Nevada og Michigan, samt Reuters faktasjekkere.

– Var det valgfusk som avgjorde at Biden nå innsettes som president? Jeg vet ikke, og antagelig får vi aldri vite det. Folk hjemme i Norge bør uansett vite at de rettslige instansene i USA, som har avvist søksmålene, ikke er politisk uavhengige, sier Myrdal, og legger til at hun har vanskelig for å tro at «en så dårlig kandidat som Biden fikk over 80 millioner stemmer».

Om ikke presidentvalget var direkte stjålet fra det amerikanske folket, mener Myrdal uansett at det har foregått et skittent spill i kulissene. Særlig forarget er hun over det hun beskriver som en uheldig allianse mellom pressen og teknologigigantene på den ene siden, og demokratiske politikere på den andre.

– Valgfusk handler ikke kun om stemmesedler som legges i valgurner. Måten de store teknologiselskapene saboterte New York Post-historien om Hunter Biden var skammelig, og viser at de er i lomma på det demokratiske partiet. Vi har ikke noen fri og uavhengig presse. Etter valget har bindingene mellom teknologigigantene og demokratene blitt enda mer åpenbar. Det å sensurere en sittende president fra Twitter hører ikke hjemme noe sted. Hva skjer med ytringsfriheten?

FORARGET: Myrdal mener at et samarbeid mellom teknologiganter, pressen og demokratiske politikere kan ha påvirket det amerikanske valget. Foto: Fredrik Kalstveit/TV 2

Digitale hatbrev

Myrdal mener at også norske medier er politisk farget i dekningen av Trump, og bruker igjen adjektivet «barnslig» når hun skal beskrive tilbakemeldingene hun nå får fra folk i gamlelandet etter stormingen av kongressen.

– Jeg skjønner at folk får et dårlig inntrykk av Trump når de leser norske medier. Og jeg skjønner at folk derfor heller ikke liker meg, som støtter ham. Men de e-postene jeg har fått i det siste har vært tulleruske.

Myrdal sier at enkelte kaller henne forræder og at de skriver at de er glade for at hun har flyttet fra Norge. Andre hamrer enda hardere på tastaturtastene.

– Det var en som skrev at en god amerikaner, var en død amerikaner. Jeg vet ikke hvordan du vil tolke det? Hvis jeg hadde vært folkevalgt i Norge, hadde nok flere av e-postene blitt videresendt til politiet.

Myrdal har levd under politibeskyttelse tidligere og sier at hun ikke uroer seg over de digitale skremmeskuddene fra andre siden av Atlanterhavet.

– Nei, jeg ler. Jeg synes det er barnslig. Det er jo også paradoksalt at folk som påberoper seg å være imot volden i D.C., responderer på denne måten. Jeg får også e-poster av prektige nordmenn som tror de vet alt om amerikansk politikk, Trump og meg. Jeg gidder ikke å bruke så mye tid på dem heller. Det er begrenset hvor mye jeg kan lære om amerikansk politikk av folk som sitter hjemme i kjellerstua i Norge.

– Trump er ferdig

Myrdal sier hun har innsett at Biden vil bli USAs 46. president, men hun har ingen planer om å se innsettelsesseremonien 20.januar. Hun venter at det nye hjemlandet hennes går en mørk periode i møte.

– Biden er ikke klar i topplokket, og jeg tror han vil være en marionettdukke. Det er nok Kamala Harris og de dype kreftene i det demokratiske partiet som vil trekke i trådene.

Myrdal tror Biden-administrasjonen vil være særlig ødeleggende for hjemstaten hennes, der det er mange bønder og oljearbeidere.

HALEY 2024: Myrdal tror tidligere guvernør i Sør-Carolina og USAs FN-ambassadør Nikki Haley blir republikanernes kandidat i 2024. Foto: Brendan Mcdermid

– Den kommende administrasjonen vil rasere jordbruket og energisektoren med Green New Deal-reguleringer, sier Myrdal, og refererer til klimaplanen som kongresskvinnen Alexandria Ocasio-Cortez la frem i 2019, som for øvrig har møtt behørig motstand også internt i det demokratiske partiet.

Myrdal spår videre at Trumps politiske karriere er ved veis ende, og legger til at hun tror den tidligere guvernøren i Sør-Carolina og USAs FN-ambassadør, Nikki Haley, vil bli den republikanske kandidaten om fire år.

– Haley er en glup dame med stor støtte blant republikanerne. Jeg tror på henne. Trump forsvinner ikke, men jeg tror at han vil gjøre helt andre ting fremover. Kanskje han starter en sosial medieplattform som tar opp kampen mot venstresiden. Det er på tide.