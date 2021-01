– Vi står i en helt ekstrem situasjon

Ledelsen ved skolene i Henningsvær og Svolvær forbereder nå en svært vanskelig mandag.

Når elevene vender tilbake etter helgen, står fire pulter tomme etter den tragiske hyttebrannen på Andøya natt til lørdag.

Alle fem som var savnet etter brannen er nå bekreftet omkommet.

Kommunalsjef Veslemøy Drangevåg i Vågan kommune ser at de har forsterket bemanningen ved skolene, slik at det vil være voksne både ute og i gangene.

Hun påpeker at det er viktig at elevene alltid skal ha noen tilgjengelig dersom de føler for å prate med noen.

– Vi vil spesielt bistå klassetrinnene som er ekstra berørt. Det gjelder 5. og 10. trinn på Svolvær skole og 7. og 10. trinn ved Henningsvær skole, sier Drangevåg.

Harde dager

Hun beskriver de siste dagene som beintøffe for hele lokalsamfunnet.

– Den situasjonen vi står i er helt ekstrem. Det er jo snakk om fire ungdommer under 16 år. Jeg har aldri vært med på noe lignende, sier kommunalsjefen til TV 2.

Mange har langt ned blomster og lys ved Svolvær og Henningsvær skoler. Foto: Roy Arne Salater/ TV 2

Drangevåg sier at de fire klassene som er berørt vil bli ekstra ivaretatt av kommunes familieenhet.

Kommunen har også fått hjelp fra barne- og ungdomspsykiatrien på Nordlandssykehuset i Lofoten som skal bistå med to psykologer inn mot de to berørte skolene.

– Jeg er imponert over hvordan skolene har taklet dette. Jeg var selv til stede på Henningsvær skole da den var åpen lørdag. Det var flott å se hvordan både lærerne, men også de flotte ungdommene, tar vare på hverandre i en vanskelig tid, sier Drangevåg.

Informerte foreldrene

Søndag ettermiddag gikk kommuneledelsen ut med informasjon om hyttebrannen til foreldene på de to berørte skolene. Slik at alle er informert og kan støtte opp om barna og ungdommene på en best mulig måte.

TRAGEDIE: Alle fem personene, som har vært savnet etter hyttebrannen i Andøy i Vesterålen, er nå funnet og bekreftet omkommet. Foto: Politiet

Drangevåg sier det ikke blir vanlig undervisning for de mest berørte trinnene mandag.

– Nå handler det også om at vi må ha noe normalitet oppi dette, selv om det er ekstremt tøft og vanskelig. Noen av barna har lyst til å være ute og spille fotball, mens for andre kan det være godt å sette seg ned og regne ett mattestykke – og det er kanskje det eneste man klarer i en så ekstrem hverdag som det vi står i nå, sier hun.