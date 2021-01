Etter sitt første VM var Sander Sagosen så utmattet at han svimte av. Nå har han tatt grep som skal øke gullsjansene

Han er bare 25 år gammel, men Sander Sagosen har allerede rukket å spille to VM-finaler.



Begge gangene har det blitt tap.



Og begge gangene har Sagosen, som det har blitt stilt enorme forventninger til, fått kritikk for å ikke være i toppform i finalene.



I etterkant av finalen i 2017 var han så utmattet at han regelrett kollapset på et bakeri i Frankrike. Det åpnet Sagosen først opp om til NRK.



Men også i VM i 2019 ble totalbelastningen stor for Sagosen. Norge-stjernen virket utslitt, klarte aldri å komme opp på sitt beste nivå - og måtte se Danmark stikke av med VM-gullet.

Etter to kamper i årets VM er fasiten at Sagosen har spilt mye. Såpass mye spilletid har det blitt at Viasat-ekspert Joachim Boldsen etter gårsdagens kamp advarte mot belastningen på 25-åringen.

Men selv beroliger Sander Sagosen det norske folk.

– Jeg føler jeg aldri har vært bedre trent enn det jeg er nå. Jeg føler jeg står fulle kamper uten å bli veldig, veldig sliten. Jeg føler at jeg har lært mye på restituering og å hente seg inn, sier Sagosen.

Kjenner kroppen bedre



Han peker på at han hele tiden har plukket opp småting som har kunnet gjort han bedre. Etter kamp, er han rask med å putte i seg pulver med mineraler og druesukker. En smoothie og is på kneet hører med.

– Det handler om å trykke på de knappene jeg kan trykke på, sier han.

Han begrunner videre:

– Jo eldre jeg blir, jo bedre klarer jeg å kjenne min egen kropp og gjøre den «freshest» til dagen etter og helt «fresh» til to dager etter, sier Sagosen.



I et VM med kamper annenhver dag er det fort slike detaljer som kan være forskjellen på suksess og nedtur.



Dessuten tror Sagosen at en ufrivillig koronapause i desember kan ha gjort underverker med tanke på hans mulighet til å gi bånn gass under hele VM.

– Jeg tror absolutt jeg kan dra nytte av den pausen. Da var vi litt slitt etter en intensiv høst. De ti dagene hjemme ble brukt ekstremt godt med de treningsapparatene som var tilgjengelig. Jeg fylte opp stuen med apparater, sykkel og strikk. Jeg fikk «refreshet» muskulaturen. Jeg er sikker på at det gagnet oss i Kiel i Final 4 og oss på samling her, for jeg føler meg ekstremt fit, sier Sagosen.

Nettopp den pausen i desember, er en av årsakene til at TV 2-ekspert Bent Svele ikke er nevneverdig bekymret for at Sagosen skal gå tom utover i mesterskapet.

– Han kommer til dette VM-et med mer overskudd. I 2017 var han ganske ung, så var han litt eldre i 2019. Det betyr at han har lært mer, han tåler mer trening og han kjenner kroppen sin bedre. Sander er den som kjenner kroppen best, og hvis han føler han har kontroll, så tror jeg på det. Jeg både tror og håper at han vil stå hele mesterskapet nå, sier Svele.

Selv om Sander Sagosen i større grad ønsker å posisjonere ut kreftene sine i årets mesterskap, har lagkamerat Gøran Johannsessen null tro på at 25-åringen slipper seg ned på banen.

– Han kjører fullt og hviler aldri. Han er en spiller som alltid er på jobb. Sander er enten hundre prosent eller så er han på benken, sier Gøran Johannessen.

Mener det er mer i vente

Sagosens fokus på restitusjon og det å ikke brenne av for mye krutt er heller ikke noe nytt. Allerede i 2018, i et intervju med TV 2, var han inne på det samme.

– Det handler om å hvile når du kan, og trene når du må. Jeg har bedre kjennskap nå til hva som vil gjøre meg til en bedre håndballspiller, fortalte han da.

Siden er det gått to år. Nå vet Sagosen mer om hva som kreves. Og ikke minst, etter to VM-finaletap, vet han hva som kreves for å ta gull.

Selv om han allerede har banket inn 21 mål i årets VM, og vist at han er i den ypperste verdensklassen, mener han det er mer i vente.

– Jeg har alltid mer å gå på. Personlig har jeg truffet på en del skudd, men jeg har fortsatt en del bom som kan gå i mål, sier han.

For VM-gullet, det er Sagosens store mål.

– Jeg vet hvor kjipt det er å bli nummer to i VM. Det er kult å si du har spilt i en VM-finale, men det er ganske mye kulere å si at du har vunnet, sier han.