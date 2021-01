De enorme forandringen ga familien bakoversveis

Er det mulig å fjerne veggen mellom spisestue og kjøkken, og dermed lage et drømmekjøkken? Det var spørsmålet Vegard og Jannicke stilte da de søkte om hjelp til kjøkkenfornying.

Paret overlot nemlig hus og kjøkkenbudsjett til Tid for hjem og flyttet selv ut i en uke mens oppussingen foregikk. De visste ingenting om hvordan resultatet ville bli, og forbauselsen var stor da de så hvor stor forandringen ble etter riving av veggen.

– Det er et nytt hus, utbryter Jannicke da hun ser resultatet, tydelig forvirret over den nye romløsningen.

– Mye større plass og åpent. Nei, det var helt fantastisk, sier Vegard Pihl Moen (43).

Men aner vi en viss skepsis og forbauselse over løsningene som er valgt? Huseier Vegard har nettopp fortalt at han drømte at Tid for hjem hadde pusset opp i 70-tallsstil, med brune og grønne farger, og at han var litt usikker på hva han syntes om det.

Nå kommer han hjem til brune kjøkkenfronter og gult tak. Føler han seg sanndrømt? Mer om det senere i saken.

Designer Jon Eliassons tanker før oppussingen

Her skal det bli et stort og sosialt kjøkken, mener designer Jon Eliasson. Fargene skal være lyse. Gulvet skal bli nesten hvitt, og hvite fliser på kjøkkenveggen skal gi rom for mørkere trematerialer på kjøkkeninnredning.

Kontrastfargen skal være gul, og myk stråtapet på veggen rundt spisebordet skal lage en lun følelse. Alle kanter skal være avrundete og myke buer skal prege innredningen. Så det så.

BAMBUS: Både rette og buede former i kjøkkenet er av bambusmaterialer. Foto: Pandora Film/ TV 2

Bambus i flere former

Tid for hjem velger bambusmaterialer for å lage innredningen. Her finnes det nemlig platematerialer egnet for kjøkkenfronter, samt fleksibel «bambustapet» som kan brukes på alle de runde formene.

Alle fronter blir kappet til på snekerverksted og montert på Ikeaskrog. Overskap og nisje i kjøkkenet bygges utelukkende av bambusplater, og den varme brune fargen kommer til ved at platene blir behandlet med et oljeprodukt.

DOBBELT BORD: To like bord i stedet for ett langt gir fleksibilitet. Foto: Pandora Film/ TV 2

Spiseplass med to bord og sofa

Familien vil gjerne ha plass til mange rundt bordet, så spisebordet må være ganske stort. For å gjøre møbleringen fleksibel, blir det laget to frittstående like bord. Disse kan settes etter hverandre eller hver for seg.

Den lille sofaen ved trappen bygges på stedet – og også denne får runde former. Sammen med en vegg av rillet glass mot trappen danner dette avslutningen av det nye store kjøkkenrommet.

PLASSBYGGET: Spesialtilpasset liten sofa i bambus med fløyelssete. Foto: Pandora Film/ TV 2

Gult skaper glede!

Designer Jon Eliasson har lenge pratet om at han har lyst til å bruke farget fug mellom flisene, og her bød anledningen seg endelig. Ettersom gulvet og flisene er hvite, og kjøkkeninnredningen varmt brun, står han egentlig fritt til å velge hvilken farge som helst til denne innredningen.

Valget faller på gult.

– Den gule fargen er for å skape glede og for å gi en varm og reflekterende tone i hele kjøkkenet. Den gule fugen mellom flisene er spennende. Den skaper en sammenheng mellom veggen og det gule taket, sier designeren.

GUL FUG: Sprekt med gul fug mellom diagonale fliser. Foto: Pandora Film/ TV 2

Sanndrømt?

Så var det huseier Vegard Pihl Moen som hadde drømt at Tid for hjem hadde laget en 70-tallsløsning. Brunt og grønt var fargene i drømmen, men det ble brunt og gult.

Hva syntes han egentlig om det?

– Kjøkkenet har jo litt 70-tallsfarger i seg, men det er behagelige og varme farger! Ellers er det ikke noe som minner om 70- tallet. Vi har ikke forandret på noe og liker oss kjempegodt, sier huseieren.

GULT TAK: Utradisjonelt valg, men godt likt av huseierne.. Foto: Pandora Film/ TV 2

Paret så ganske forvirret ut da de kom hjem etter oppussingen. Hva slags tanker var det som for gjennom hodet?

– Jeg ble ganske overveldet. Jeg kjente meg ikke igjen og lurte nesten på hvor jeg var i huset. Vi hadde jo ønsket å ta ned veggen mellom kjøkken og spiseplass, men jeg gikk litt i en slags sjokktilstand tror jeg. Alt var så annerledes. Det var mye å ta inn, sier Jannicke.

– Jeg husker at jeg fikk en stor, luftig følelse, forteller Vegard.

KUL LAMPE: Lampen som henger over kjøkkenbenken. Foto: Pandora Film/ TV 2

Nå har paret vent seg til den nye løsningen og kan melde at de stortrives.

– Det beste er at vi har fått et åpent og sosialt rom, noe vi alltid har ønsket oss. Nå sitter barna ofte på barkrakkene mens vi pusler med mat. Det nye rommet er nå blitt en del av oss, legger Jannicke til.

Tid for hjems oppussing ble gjort i våren 2020, og Vegard innrømmer at de ble så inspirert at de nå også har pusset opp stuen.

– Vi har lagt det samme hvite gulvet i stuen, gjort rommet listefritt og malt både vegger og tak. Så inspirerte ble vi!

I stuen valgte de fargen Balanse på veggene, og Minty Breeze i taket.

– Vi er glade for inspirasjon og for innsatsen som har vært gjort her. Vi hadde aldri kommet på noe lignende. Vi ville nok bare laget noe firkantet ut av kjøkkenet, konstaterer Vegard.

