– Vi er så små, enten er du i slekt eller så er du venner

Henningsvær har kun 470 innbyggere. To av barna som omkom i branntragedien bodde i Henningsvær, sammen med sin far.

I det lille lokalsamfunnet Henningsvær er stemningen dyster.

Lørdag kom den tunge beskjeden om at fem personer var savnet etter at en hytte brant ned til grunnen i Andøy i Vesterålen.

Søndag kveld bekreftet politiet at alle de fem savnede er funnet omkommet. Fire av dem er barn under 16 år.

De omkomne vil bli fraktet til Universitetssykehuset i Tromsø for obduksjon og identifisering.

– Treffer så hardt

To av barna som omkom i brannen bodde i Henningsvær, sammen med sin far.



Trygve Rom er leder for innbyggerforeningen i det lille lokalsamfunnet, hvor alle kjenner alle.

LITE: Det bor kun 470 personer i Henningsvær. Det gjør sorgen ekstra tung. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

– Vi er nesten lammet egentlig. Vi er så små, enten så er du i slekt, eller så er du venner. Det gjør at dette treffer oss så hardt, sier Rom til TV 2.

– Hvordan kommer man seg videre etter noe sånt?

– Ja, hvordan gjør man egentlig det? Livet går jo, men man må jo fokusere på å ta vare på hverandre og støtte hverandre. Det å komme tilbake i dagliglivet igjen er viktig. Men det er foreldre og besteforeldre som har hardt rammet nå, sier han.

Tunge dager

På Henningsvær skole på mandag vil det stå to tomme pulter. Det blir tøft, sier Rom.

– Plutselig så er klasses sterkt redusert, for vi er så små.

Lørdag åpnet både skolen og kirken dørene. Store deler av lokalsamfunnet samlet seg i sorgen.

– Det er kjempeviktig at lokalsamfunnet stiller opp. Viktig at kirken åpnes og at man har et fora man kan møtes i. Det er ikke nødvendig at man må snakke med hverandre, bare å se hverandre og delta tror jeg er viktig.

Han er klar på at tiden fremover blir krevende.

– Det blir noen tunge dager fremover. Det er ikke lett dette, sier Rom.

– Sterkt å se

De tre andre personene var hjemmehørende i Svolvær. Utenfor skolen hadde flere møtt opp på søndag for å legge ned blomster og tenne lys.

MARKERING: Flere hadde tatt turen til Svolvær skole for å tenne lys og legge ned blomster. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

Stemningen er sorgtung.

Personer TV 2 møtte på stedet sa at det har vært en jevn strøm med ungdommer som har tent lys og holdt rundt hverandre.

– Det er sterkt å se. Det virker som det er et godt samhold blant ungdommene, sier en av de oppmøtte.