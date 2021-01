Emil Iversen lekte seg til NM-gull – Klæbo ble parkert på sisterunden

Se video av spurten i videovinduet øverst. Med tillatelse av NRK.

Emil Iversen tok NM-gull på 30 kilometer skibytte i Granåsen søndag. Han var overlegen på oppløpet og spurtet ned Pål Golberg som ble nummer to.

Sjur Røthe var først inn på oppløpet, men den regjerende verdensmesteren på distansen måtte ta til takke med bronse.

– Dette er stort for meg. Jeg er jækla stolt, sier Iversen umiddelbart etter løpet til NRK og er fortsatt i skyene da han møter TV 2 i pressesonen.

– Det betyr kjempemye. Dette er hjemmebane for meg. Det er stor stas, sier Iversen til TV 2.

– Jeg begynner å bli ganske aktuell for et VM-lag nå... Jeg er en medaljekandidat på flere distanser.

– Du er medaljekandidat på fem øvelser?

– Hvis jeg er i form, ja.

– Ikke mer? Jeg ser på ham som en medaljekandidat i kombinert og hopp, egentlig. Jeg blir skuffet om det kun blir fem medaljer, spøker landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

Spøk til side har treneren tro på eleven.

– Emil flyr høyt, og det har han gjort stort sett i hele år. Det er et godt tegn. Jeg kan love at han er på start på et aller annet i VM i alle fall.

– Han er en jeg har stor tillit til. Han er en av løperne som i form er veldig vanskelig å kvitte seg med, og i avslutningen er vanskelig å hanskes med.

Klæbo ble parkert

Nossum uttalte på forhånd at han ikke ønsket seg et lureløp, i visshet om at i VM vil typer som Aleksandr Bolsjunov og Iivo Niskanen trolig sette en voldsom fart fra start.

Men det gikk rolig lenge i søndagens løp. Både på den klassiske delen og lenge etter skibyttet var det ikke et tempo å skryte av i tetgruppen.

Men med rundt åtte kilometer igjen satte Hans-Christer Holund i gang det varslede hardkjøret. Målet var å riste av seg dem med de raskeste muskelfibrene, som Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg og Emil Iversen.

Det skulle vise seg å bli vanskelig. Holund har slitt med en vond nakke før søndagens renn og var ifølge rapportene noe redusert. Dermed var det opp til andre å gjøre den harde jobben i front på sisterunden.

Det forholdsvis ubeskrevede bladet 23 år gamle Thomas Bucher-Johannessen tok ansvar og kjørte nærmest egenhendig av Johannes Høsflot Klæbo i den første bakken. Bucher-Johannesen fikk med seg en rekke store navn, men det største av dem alle, Klæbo, var borte.

Emil Iversen var det imidlertid ingen som ble kvitt. Og på oppløpet var han i en klasse for seg.

Viktig uttaksrenn – Sundby avskriver seg selv

Søndagens skiathlon var regnet som en et viktig renn med tanke på uttaksbillett til generalprøven på distansen i Lathi neste helg – som er siste sjanse for flere å overbevise trener Myhr Nossum om at de bør gå distansen i VM i Oberstdorf om en drøy måned.

Fra før av er det kun Sjur Røthe som er sikret en plass som regjerende mester. Samtidig skal det mye til for at Klæbo og Iversen ikke er å finne på startstreken.

Det betyr at karer som Pål Golberg, Hans-Christer Holund, Simen Hegstad Krüger kjemper om det som mest sannsynlig kun er to ledige plasser.

Martin Johnsrud Sundby klarte aldri å melde seg på i gullkampen, og endte på en 14. plass, 14 sekunder bak Iversen. Nå må han nok avfinne seg med at det kun blir en 15 kilometer på ham i VM. Der har han en gullbillett ettersom han er regjerende mester.

– For øyeblikket har jeg ikke nivået inne.

– Det virker nær, men det er likevel langt unna. Jeg kom hit og følte meg i bra form. Ingen problemer med ryggen og jeg har ingenting å skylde på annet enn at jeg ikke holder øverste nivået. Jeg er ikke med å kjempe om medaljer engang, sier en fattet Sundby til TV 2.

– Det er kjipt, samtidig at jeg er så langt unna at jeg tenker at «det er som det er.» Likevel, jeg kommer nok til å være litt lei meg og trist i kveld når jeg ikke får mulighet til å kjempe om flere enn én distanse.

Didrik Tønseth kan nok også avskrive sine VM-sjanser etter en fryktelig tung dag på jobben. Trønderen måtte slippe feltet like etter skibyttet og var aldri i nærheten av å komme i kapp.

– Det er noe som ikke stemmer i det hele tatt. Nok et dårlig løp. Jeg er utrolig skuffet, sier Tønseth til NRK og forteller samtidig at han også frykter for landslagsplassen sin etter nok et skuffende løp.

Også Niklas Dyrhaug fikk det tungt og kan trolig se langt etter en VM-billett.