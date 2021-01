Foss Solevåg tok sin første verdenscupseier

FLACHAU/BERGEN (TV 2): Sebastian Foss Solevåg (29) leverte en imponerende førsteomgang i søndagens slalåmrenn i Flachau. Ingen klarte å kjøre like raskt som 29-åringen fra Spjelkavik.

Med tiden 53.50 gikk han inn i finaleomgangen med ledelse, men konkurrentene kom tett bak ham.

Dermed lå alt til rette for at han skulle klare å ta sin første verdenscupseier. Etter debuten i verdenscupen i 2012 har han tre ganger endt på pallplass, men seieren har latt vente på seg.

Etter å ha sett samtlige utøvere kaste seg utfor startporten var det Foss Solevågs tur.

Og endelig skulle det lykkes for 29-åringen. I sitt 86. verdenscuprenn tok han sin første seier med tiden 1:46.23.

– Han er best i førsteomgang og han er best i andre omgang! Mer fortjent enn dette blir det ikke, utbrøt TV 2s kommentator Peder Mørtvedt.

– Før sesongen i fjor tok vi en gjennomgang og bestemte oss for en plan på to-tre år hvor vi skulle bygge meg opp. Det er en strategi vi har valgt og vi ser nå at det hjelper. Jeg har ikke kjørt ut siden Andorra i 2018. Jeg la en langsiktig plan og det får jeg igjen for nå, sier Foss Solevåg til TV 2.

Han var rørt da han forsto hva som hadde skjedd. Foss Solevåg lot tårene trille og viste tydelig hvor mye seieren betydde for ham.

– Dette var deilig.

– Du er litt våt i øynene?

– Det har tatt tid dette. Det er deilig når det endelig lykkes. Jeg må bare takke alle lagkamerater, jeg hadde ikke klart det uten dem, sier vinneren til TV 2.

Seieren gir også 29-åringen en fin pengepremie. Totalt 634.000 kroner tikker inn på kontoen etter seieren.

– Gåsehud på hele kroppen

Dermed kunne alpintleiren endelig slippe jubelen løs. De siste ukene har vært tøffe for gjengen. Først skadet både Atle Lie McGrath og Lucas Braathen seg, mens det lørdag ble klart at Aleksander Aamodt Kilde mister resten av sesongen etter at han fikk avrevet korsbåndet sitt under trening.

– Vi trengte dette hele laget. Trenerteamet og laget har jobbet dag og natt i lang tid. Det er utrolig godt for laget at vi fikk denne, sier landslagssjef Steve Skavik til TV 2.

Hjemme i Norge satt Kjetil André Aamodt i TV 2s studio. Også for ham var det et stort øyeblikk.

– Det var gåsehud på hele kroppen for min del. Når man har kjempet såpass lenge som Sebastian er det utrolig lett å unne ham den. Vi vet hvor godt han har jobbet. Det er helt magisk, sier Kjetil André Aamodt.

Sprudlende Kristoffersen

Henrik Kristoffersen har hatt store problemer med å finne formen de siste ukene. Søndag viste han glimtvis hva han innehar av kvaliteter. Etter førsteomgang lå han på 6. plass med tiden 54.01.

Kristoffersen hadde nemlig tatt store grep etter lørdagens skuffende prestasjon. Både ski og sko var byttet ut til andre modeller. Og det var en heltent Kristoffersen som møtte TV 2 før søndagens førsteomgang.

– Det nytter ikke å dra på jakt uten kuler, sa Kristoffersen.

Med kun fem tideler å ta igjen på Foss Solevåg var alt åpent før finaleomgangen. Kristoffersen kastet seg utfor startporten, men da han nærmet seg målstreken ble tallene forvandlet fra grønne til røde. Dermed måtte han se seg slått også søndag, men det er likevel en stor fremgang for 26-åringen som endte på sjuendeplass.

– Dette er veldig sterkt. I dag var det hans tid. Han har vært nærme veldig mange ganger, så dette er veldig sterkt, sier Henrik Kristoffersen om lagkameraten.

Timon Haugan endte på 24. plass 2.85 bak Sebastian Foss Solevåg.

Jonatan Nordbotten kjørte ut i førsteomgang og var dermed ikke med i finaleomgangen.