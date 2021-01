Carlsen i maratonparti: – Kan være han irriterer seg

Mandag: Se den norske duellen Carlsen-Tari på TV 2 Sport 2 og Sumo fra kl. 13.45.

David Antón-Magnus Carlsen 0,5-0,5

Magnus Carlsen (30) åpnet turneringen med seier lørdag. Søndag var han på offensiven med svarte brikker mot David Antón. Spanjolen forsvarte seg imidlertid godt, som gjorde at Carlsen slet med å sette inn nådestøtet.

Til slutt endte det med remis etter 70 trekk og nesten seks timer ved brettet.

– Det kan være han irriterer seg. Det kan godt hende at han hadde en følelse av at han hadde noe der, og at han mistet initiativet. I hvert fall når man har spilt i så mange timer, er man ikke nødvendigvis i storhumør hvis det ikke gikk helt veien, kommenterer TV 2s sjakkekspert Maud Rødsmoen.

Remis betyr at han står med 1,5 poeng etter to runder, og er med i teten i turneringen. Ledelsen har en svensk sensasjonsmann.

Nils Grandelius, med nest lavest rating i turneringen, har vunnet begge sine kamper som eneste spiller – sist mot sterke Jan-Krzysztof Duda.

Aryan Tari spilte remis mot Radoslaw Wojtaszek, også han i et svært langt parti. Lier-gutten spilte i seks timer og 20 minutter.



– Sjokkerende spill

Carlsen åpnet offensivt.

Den sicilianske åpningen tilsa at han ikke ville være fornøyd med remis, ifølge ekspertene.

Tidlig gjorde motspilleren et valg som kunne gi ham trøbbel på lang sikt i partiet. Spanjolen valgte å bytte dronninger. TV 2s ekspert mente imidlertid at valget burde kommet før.

– Jeg vil gå så langt som å si at det er sjokkerende spill av Antón, sa Jon Ludvig Hammer.

– Han hadde muligheten til å gjennomføre et ganske risikofritt dronningbytte tidligere. Jeg synes at Antón går inn i et sluttspill der det ser veldig gunstig ut for Magnus. Jeg tror det var akkurat det Magnus håpet på da han spilte den sicilianske åpningen, fortsatte han. Se trekkene her:

Spanjolen klarte imidlertid å redde seg ut av knipen. Han ofret løperparet sitt, og fikk fjernet flere av Carlsens mulige angrepsvåpen.

Ekspertene mente at det bare ble mer og mer sannsynlig med remis.

– Når det forsvinner så mange brikker fra brettet, blir det med ett så enkelt å finne gode trekk, sa Hammer.

Noen trekk senere så stillingen slik ut:

David Antón med hvite brikker.

I sluttspillet utfordret Carlsen Antón. Spanjolen var svært presset før tidskontrollen, og Carlsen skaffet seg et bondeovertall.

Spanjolen fant imidlertid de riktige trekkene, før Carlsen satte inn nye støt. Men igjen, til tross for at han var i stor nød før den andre tidskontrollen, forsvarte Antón seg godt.

Til slutt klarte spanjolen å berge remis.

