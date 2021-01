Kommer med hilsen til folket på jubileumsdagen

– Den 17. januar har vi vært landets kongepar i 30 år. Det fyller oss med takknemlighet. Vi har fått følge Norge og det norske folk gjennom en spennende utvikling, åpner meldingen fra kongeparet.

Videre står det at kongeparet tenker med glede tilbake på flere hundre reiser og besøk rundt i det vakre landet vårt gjennom disse årene.

– Vi minnes møter med mennesker – på fjelltopper og vidder, ved kysten og i dype skoger, i by og i bygd. Vi har møttes i all slags vær, under alle slags forhold. Vi har delt både gode, morsomme opplevelser – og triste og vanskelige.

JUBILEUM: Søndag har kong Harald og dronning Sonja vært kongepar i 30 år. Foto: Jørgen Gomnæs / Det Kongelige Hoff

Kong Harald og dronning Sonja sier de er dypt takknemlige for at de alltid har blitt tatt så varmt og gjestfritt imot når vi kommer på besøk – uansett hvilken anledning det er.

– Vi opplever et folk som i hele sitt mangfold utviser kreativitet, pågangsmot og utholdenhet. Som ser muligheter – og som fremfor alt bryr seg om hverandre. Over hele Norge møter vi mennesker med en dyp kjærlighet til hjemstedet sitt, til lokalmiljøet og sine medmennesker. Det fyller oss med uendelig glede og stolthet. Takk for følget på reisen så langt!