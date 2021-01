FHI slår tilbake: – Faktagrunnlaget for stengingen var ikke feil

Søndag publiserte Aftenposten en sak der det kommer fram at FHI hadde benyttet feil tall da de anbefalte nedstenging av skoler og skjenkestopp på kortvarsel.

Ifølge FHI hadde andelen positive koronatester økt til 6,4 prosent, opp fra 2,2 prosent uken før. Nå i ettertid viser det seg at tallene var feil. Langt flere ble testet og færre ble smittet. Andelen positive prøver var 3,5 prosent, viser FHIs egne, endelige tall.

FHIs råd, som i alle fall delvis var basert på disse tallene, fikk store konsekvenser. Nå tilbakeviser FHI at rådet deres utelukkende var basert på de feilaktige tallene.

– Ut fra omtalen av saken kan det virke som at faktagrunnlaget for tiltakene som ble innført var feil. Det stemmer ikke, skriver de i en pressemelding.

De skriver at andelen positive prøver bare var én av en rekke forskjellige indikatorer som tydet på både økt smittespredning og risiko for ytterligere forverring dersom ikke tiltak ble innført. En av de andre faktorene som påvirket beslutningen var de nye virusvariantene.

FHI erkjenner likevel at de skulle sørget for å oppgi at de var svært usikre på om tallet de brukte stemte, men de vil ikke holde tilbake tall av frykt for å bomme på nytt i fremtiden,

– FHI kommer til å fortsette å publisere tall som ikke alltid er fullstendig gjennomarbeidet samtidig med å understreke at vi foretar samlede vurderinger av situasjonen, med mange ulike kilder, og med forbehold om at strenge tiltak skal gjelde i så kort tid som mulig, sier direktør Camilla Stoltenberg.