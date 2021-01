Petter Northug i sorg etter at trøndersk langrennsbauta døde

Den tidligere skikongen er i sorg etter at en viktig støttespiller i karrieren hans lørdag døde på skitur.

Petter Northug er i sorg etter at den trønderske langrennsbautaen Ole Thonstad (68) døde lørdag.

– Takk for alt du har betydd for meg opp gjennom hele karrieren. Ole Thonstad (68) var sportslige leder i Strindheim og en del av det sportslige apparatet mitt i Team Northug. I går døde han under skitur. Mine tanker går til familien til Ole.

INSTAGRAM: Petter Northug har søndag lagt ut denne teksten, samt et bilde av Thonstad på Instagram.

Det skriver Petter Northug på sin Facebook-side.

Før søndagens NM-konkurranser ble det holdt en markering i Granåsen hvor Petter Northugs bror, Tomas Northug holdt en kort tale, som ble etterfulgt av ett minutts stillhet.

Utøverne som representerer Strindheim gikk også med svarte sørgebind rundt armen.

– Vi fikk en veldig trist melding i går kveld. En bauta i Strindheim, Ole Thonstad døde på skitur i går. Skifamilien er ikke større enn at vi alle er berørt av dette og spesielt alle de fra Strindheim som er her, skrev leder for organisasjonskomiteen i Granåsen-NM, Arne Otto Vedvik til TV 2 tidligere søndag.