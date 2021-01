Første vaksinedose to er satt i Norge

Svein Andersen (67), som fikk Norges første vaksinedose, fikk søndag andre dose av koronavaksinen, også det som første her til lands.

Han er beboer på Ellingsrudhjemmet i Oslo.

– En ansatt kalte meg Svein Armstrong etter den første vaksinen ble satt, sa Andersen, som er beboer på Ellingsrudhjemmet i Oslo.

67-åringen opplyser at familien hans er glad for at han nå er vaksinert.

– Da blir det lettere å komme på besøk til meg, sa Andersen til pressen.

Nå anbefaler han at samfunnet snart kan åpne opp igjen.

– Fint hvis så mange som mulig tar vaksinen. Det får ikke noe effekt før en stor del av befolkningen er vaksinert, sier han.

Koronavaksinen, som er utviklet av Pfizer og Biontech, gir beskyttelse mot covid-19 i 94 prosent av tilfellene. Den tas i to doser med tre ukers mellomrom. Den gir full effekt én uke etter at andre dose er tatt.

