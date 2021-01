Liv Tyler mottok små notater under døra da hun var koronasyk

«Ringenes Herre»-skuespiller Liv Tyler deler på sin Instagram-profil at hun testet positivt for koronaviruset på nyttårsaften - den siste dagen i 2020.

På Instagram har Tyler delt et bilde der hun endelig kan klemme barna sine igjen. Hun skriver:

– Jeg hadde klart å holde meg og familien trygg gjennom hele 2020. Jeg gjorde alt jeg kunne for å beskytte «ulveflokken» min.

Tyler forteller at hun gjorde alt hun kunne for å følge reglene som var gitt angående koronaviruset for å beskytte andre.

– Plutselig på morgenen den siste dagen i 2020... Bom! Det tok meg ned og det kom fort som et lokomotiv, forteller hun.

Sengeliggende i ti dager

Tyler syntes det var skremmende å tenke på hvor, eller av hvem, hun kunne fått det fra, og om hun hadde smittet andre.

Det viste seg heldigvis at ingen andre i familien hennes var blitt smittet av viruset.

43-åringen omtaler seg selv som privat og sjenert, men hun følte at det var viktig å dele sine historier rundt viruset for å dele informasjon og fakta. Ikke minst for å vise at man ikke er alene om det man opplever.

Tyler ble sengeliggende i ti dager og kjente hvordan det påvirket både kropp og sinn. Hun forteller at hver dag var annerledes og at det å være isolert så mange dager var merkelig.

FRISK IGJEN: Liv Tyler forteller at hun har blitt frisk igjen fra koronaviruset. Hun var sengeliggende i ti dager. Foto: Daniel Leal-olivas

Sendte lapper under døra

Da hun var isolert i nærmere to uker og sengeliggende prøvde barna hennes å muntre henne opp.

– Jeg savnet babyene mine utenfor, men de besøkte vinduet mitt og ropte på meg, og jeg så dem leke utenfor. De sendte også små notater og tegninger under døren min, forteller Tyler.

Skuespilleren satte veldig stor pris på det barna gjorde for henne. Lappene hun fikk under døra ble som en påminnelse om hva som ventet henne på den andre siden, og hva hun kunne bli bedre for.

43-åringen har tre barn. Ifølge People har hun barna Lula Rose (4) og Sailor Gene (5) sammen med sin kjæreste Dave Gardner som er en sportsagent. Fra et tidligere forhold med Roy Langdon har hun også sønnen Milo William (16).

Tyler er nå på bedringens vei etter korona og er ikke i isolasjon lenger. Hun uttrykker sin takknemlighet på Instagram for å være gjennom sykdommen og at hun nå er frisk.