To personer bekreftet død

RISØYHAMN/SVOLVÆR (TV 2): To personer er bekreftet død etter at en hytte brant ned til grunnen i Andøy kommune i Vesterålen, natt til lørdag.

Det opplyser politiet i Nordland i en pressemelding, søndag formiddag.

– Krimteknikere holdt på frem til klokken 02.00 i natt. I løpet av disse timene ble det funnet to personer som begge var omkommet. De to personene er ikke identifisert, men vil bli sendt til Universitetssykehuset i i Tromsø for obduksjon og identifisering, sier leder for politiet i Lofoten og Vesterålen Per Erik Hagen.

Nødetatene fikk melding om den dramatiske brannen klokken 04.30, natt til lørdag. De ble varslet av en mann som hadde klart å redde seg ut av den brennende hytta.

På grunn av manglende dekning på stedet, måtte mannen løpe i flere kilometer før han fikk varslet.

Da nødetatene omsider kom frem til stedet, var hytta allerede nedbrent.

KREVENDE: Innsatsleder Jørn Karlsen forteller om krevende arbeidsforhold i brannruinene. Foto: Karen Anna Kleppe / TV 2

Alle de fem som er savnet er hjemmehørende i Vågan kommune. Fire av dem er barn under 16 år.

Ordfører Frank Johnsen er sterkt preget av hendelsen, og klokken 12 søndag skal kriseledelsen i kommunen samles på nytt.

– Vi skal jobbe videre i dag, og gjøre vårt beste for at de som har det aller verst, skal komme seg gjennom dette på best mulig måte, sier Johnsen til TV 2.

Søndag morgen ble søket i brannruinene gjenopptatt.

– Dette er en tidkrevende og vanskelig jobb, som man ikke ta lett på og skynde seg med, sier innsatslederen på stedet Jørn Karlsen til TV 2.

Politiet opplyser at de vil fortsette arbeidet utover dagen, så lenge det er nødvendig.