Giuliani klar for å forsvare Trump – mener presidenten bør benåde seg selv

Rudy Giuliani sier at han er en del av presidentens forsvarsapparat for den kommende riksrettssaken. New Yorks tidligere ordfører diskuterte lørdag kveld forsvarsstrategi i Det hvite hus.

Da Donald Trump ble stilt for riksrett for ett år siden, var det uten sin trofaste støttespiller Rudy Giuliani på forsvarsbenken. Advokaten var nemlig selv under etterforskning for sin rolle i Trumps påståtte forsøk på å påvirke Ukrainas president, noe som gjorde ham inhabil.

Når Donald Trump stilles for riksrett for andre gang, er Giuliani derimot klar til å forsvare presidenten. Advokaten ble observert på vei inn i Det hvite hus lørdag kveld, klar for å diskutere forsvarsstrategi med presidenten.

Valgfusk som forsvar

Etter besøket tok Giuliani seg tid til et intervju med ABC News, hvor han sier han er «involvert» i forsvaret av presidenten.

Kort tid etter intervjuet sier derimot Trumps pressesekretær John Hogan Hidley at presidenten enda ikke har bestemt seg for hvem som skal forsvare ham.

Statement On President Trump’s Impeachment Defense Team:



President Trump has not yet made a determination as to which lawyer or law firm will represent him for the disgraceful attack on our Constitution and democracy, known as the “impeachment hoax.” We will keep you informed. — J. Hogan Gidley (@JHoganGidley) January 17, 2021

Skulle det bli Giuliani, er advokaten klar på at Trump har «flere muligheter» når han skal forsvare seg i Senatet.

Ifølge Giuliani er Trumps sterkeste kort å bevise at det foregikk omfattende valgfusk under presidentvalget.

– De hevder at Trump oppfordrer til vold hver gang han sier «valgfusk», at det er en oppfordring til vold fordi valgfusk ikke fant sted. Men hvis du kan bevise at valgfusk faktisk fant sted, eller at det i minste er en legitim oppfatning at det fant sted, da er det ikke lenger en oppfordring til vold, sier Giuliani.

Rudy Giuliani jobbet iherdig med å endre valgresultatet, her ved Four Seasons Landscaping i Philadelphia i november. Foto: Mark Makela/Reuters

Giuliani har siden november ledet presidentens mislykkede forsøk på å endre valgresultatet, og advokaten føler seg tryggere på at han kan bevise valgfusk i Senatet enn hos domstolene.

Åpner for å la Trump vitne

Dersom dette ikke skulle fungere, mener Giuliani at Trump bør forsøke å forkaste hele riksrettssaken.

– Hele riksrettssaken er fullstendig ulovlig. Dette var den eneste riksrettssaken som ble reist på to, tre dager, sier Giuliani.

Det er lite sannsynlig at et forsøk på å forkaste riksrettssaken vil lykkes. I så fall er Giuliani åpen for å la Trump vitne i Senatet, noe presidenten unnlot å gjøre forrige gang han ble stilt for riksrett.

Jay Sekulow og Pat Cipollone forsvarte Trump under riksrettssaken i 2020. De blir ikke med denne gang. Foto: Alex Brandon/AP Photo

– Det er en beslutning man alltid tar i siste sekund. Som advokat vil jeg ikke være like negativ til at Trump skal vitne nå som det jeg var forrige gang, sier Giuliani og legger til at Trumps andre riksrettssak er «mye mindre komplisert».

Anbefaler å benåde seg selv

Riksrettssaken vil ikke havne i Senatet før etter at Trump er ferdig i Det hvite hus. Presidenten har sin siste arbeidsdag onsdag, og innen den tid er det mange som spekulerer i om Trump kan komme til å benåde seg selv.

En slik benådning vil være svært kontroversiell. Ikke bare vil Trump bli den første presidenten i tidene til å benåde seg selv, det er også svært tvilsomt om han faktisk har lov.

Giuliani er derimot ikke i tvil om hva Trump bør gjøre.

– Enhver advokat vil fortelle deg at det ikke er noe i grunnloven som tillater deg det. Men det er heller ingenting i grunnloven som forbyr det. Ordlyden i grunnloven legger ingen begrensninger på hvem som kan benådes, sier Giuliani.

– Det kan definitivt rettferdiggjøres på bakgrunn av det nåværende klimaet, legger han til.

Enkelte av presidentens rådgivere har advart ham mot å benåde seg selv, ettersom dette indikerer at Trump faktisk er skyldig i noe. Rådgiverne frykter dette vil fremprovosere en rekke sivile søksmål mot presidenten, noe Giuliani tar med knusende ro.

– Han kommer til å ha et komplisert juridisk liv uansett hva han gjør. Jeg ville heller hatt et komplisert sivilt liv enn et komplisert strafferettslig liv, avslutter advokaten.