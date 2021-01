Stormet Kongressen – nå ber de Trump om hjelp

Over 100 personer er så langt pågrepet for sin rolle under stormingen av Kongressen forrige uke. Blant disse er Jenna Ryan. Eiendomsmegleren fra Texas ankom forrige uke hovedstaden med privatfly for å vise sin støtte til president Donald Trump.

I likhet med mange andre av de pågrepne, etterlot Ryan seg en rekke digitale spor på vei inn i Kongressen. Ifølge rettsdokumentene publiserte hun flere videoer av seg selv, både utenfor og inne i kongressbygningen.

I'm so excited to be flying by private jet to DC for the 6th! #MarchforTrump #TrumpMarch #FightForTrump — Jenna Ryan | Texas Real Estate Broker (@JennaRyanRealty) January 4, 2021

I en av dem advarer hun om at stormingen kun er «en smakebit på krigen som kommer».

Ryan startet også en direktesending da hun var inne i selve bygningen.

– Vi skal faen meg gå inn hit. Liv eller død, det spiller ingen rolle, sier eiendomsmegleren i videoen. Kort tid etterpå fant hun også tid til å promotere seg selv:

– Dere vet hvem dere må ansette som eiendomsmegler. Jenna Ryan er din eiendomsmegler, sier hun i videoen, som nå er slettet.

Jenna Ryan publiserte en rekke videoer av seg selv under stormingen. Foto: U.S. Attorney's Office D.C.

Urettferdig behandlet

På fredag meldte Ryan seg til FBI, men det betyr ikke at hun føler at hun har gjort noe galt.

– Jeg gjorde min plikt som patriot. Jeg føler ingen skam eller skyld for det jeg har gjort. Jeg gjorde som presidenten ba om, sier Ryan i et intervju med den lokale TV-stasjonen CBS11.

Til tross for at hun deltok i å storme Kongressen, hvor fem mennesker mistet livet, føler Ryan seg urettferdig behandlet etter pågripelsen.

– Føler jeg meg skyldig? Nei. Føler jeg meg som en kriminell? Nei. Men jeg føler at det har blitt begått en urett mot meg, sier Ryan.

Hun påpeker at medieoppmerksomheten får konsekvenser både for eiendomsfirmaet, så vel som henne personlig.

– Jeg risikerer en fengselsstraff. Jeg føler ikke at jeg fortjener det, legger Ryan til.

Ber Trump om hjelp

Nå håper Ryan at hun kan få hjelp fra øverste hold.

– Jeg vil be USAs president om å benåde meg. Jeg synes vi alle fortjener å bli benådet, sier Ryan i TV-intervjuet.

USAs president har myndighet til å benåde hvem han vil for føderale forbrytelser, slik som den Ryan er siktet for. Så langt har derimot Trump reservert denne behandlingen for nære politiske støttespillere og allierte, og det er forventet at han vil utnytte denne makten til det fulle før hans tid i Det hvite hus er omme.

Også Jacob Chansley ber om å bli benådet. Foto: Stephanie Keith/REUTERS

Mens Ryans sjanser for å bli benådet er minimale, er hun ikke den eneste som har bedt presidenten om hjelp etter forrige ukes angrep.

Jacob Chansley, som stormet Kongressen iført horn og ansiktsmaling, sier via sin advokat at presidenten bør gjøre «det riktige og benåde sine fredelige tilhengere som godtok presidentens invitasjon» til Washington.