Blonz måtte gi seg på oppvarming – frykter at VM er over

VM i Egypt kan være over før det begynte for den unge kantspilleren.

Alexander Blonz skulle spille mot Sveits, men kantspilleren skadet seg på oppvarmingen og ble sittende på benken hele kampen da det norske laget tok sin første seier i Egypt.

Det kunne virke som om 20-åringens venstre kne ga etter under oppvarmingen, et kne han har slitt med tidligere. I høst fikk nemlig Elverum-spilleren kneskålen ut av ledd.

Nå frykter han at VM kan være over for hans del.

– Ja, så klart. Det var en tanke som kom inn i hodet med en gang, og den tanken er der ennå, sier Blonz til TV 2.

– Hvordan er den følelsen?

– Jeg velger ikke å tenke på det, så får vi bare se, sier han.

– Tror du selv at du spiller videre?

– 50/50, kanskje, sier han.

– Det kjentes som om kneet gikk halvveis ut av ledd. Det var vondt der og da, men ellers har det bare vært ømt. Det er veldig usikkert. Jeg har ikke særlig vondt. Jeg klarer å gå og jogge helt fint. Det går mye på å stole på kneet. Vi må se når vi kommer til hotellet.

Landslagslege Thomas Torgalsen forteller at man nå skal underøske Blonz nærmere på hotellet.

– Det er omtrent som når du tråkker over, men ikke helt over og det gjør vondt likevel. Vi testet ham og har ikke funnet tegn til en ny skade på kneet, men vi skal se nærmere på det på hotellet, sier Torgalsen til TV 2.

– Han følte seg litt usikker på kneet, og da vet vi at det ikke er bra å spille og at man er mer utsatt for nye skader, så vi lot ham sitte på benken, sier Torgalsen.

Overfor TV 2 bekrefter landslagssjef Christian Berge at det kan bli aktuelt å fly inn en erstatter for den unge kantspilleren. I så fall vil Aalborg-spiller Sebastian Barthold være en åpenbar kandidat.