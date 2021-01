Varsler gjennomgang av rutinene etter sykdom i det norske laget

Flere av de norske spillerne har slitt med magesyke i Egypt-VM.

Christian O'Sullivan mistet den første kampen mot Frankrike. Lørdag måtte Norge klare seg uten Petter Øverby.

– Det er ikke alvorlig, men han følte seg ikke bra i kroppen. Det er litt allmennsymptomer, litt feber og magesyk, sier landslagslege Thomas Torgalsen til TV 2 om tilstanden til Øverby.

I tillegg har Magnus Jøndal vært syk, men spilt begge kampene.

Til TV 2 forteller Jøndal at han sov dårlig natten før Sveits-møtet, men at han fikk hentet seg inn før kampstart.

Vurderer tøffere tiltak

Nå vil det norske landslaget gå gjennom rutinene, men Torgalsen poengterer at det er meget vanskelig å unngå sykdom.

– Hvis det er magesyke, er den veldig smittsom. Vi har egentlig gjort alt vi kan for å forebygge, så det ikke skulle spre seg, men foreløpig ser det ikke ut som vi har klart det helt. Det kan hende at det er matsmitte, men vi vet ikke ennå, så vi skal ta et møte og gå gjennom rutiner og alt vi har gjort, for å se hvordan vi skal stoppe det, sier Torgalsen.

– Vi må hjem og se på om vi kan sette enda tøffere tiltak for å holde folk friske, så får vi se, sier landslagssjef Christian Berge til TV 2.

Berge prøver å holde fokus på det sportslige.

– Bekymrer du deg for alt hele tiden, blir det tungt. Da blir det et tungt mesterskap, sier Berge til TV 2.

– Jeg er sliten nå

Christian O'Sullivan måtte stå over kampen mot Frankrike, men var tilbake lørdag. Han innrømmer at sykdommen tok på.

– Det var ikke så godt, men jeg tror det var den klassiske med reise til Syden og varmere strøk, der det er problemer med mat og så videre. Maten har vært super her, så jeg vet ikke hvordan jeg har fått det i meg. Jeg var veldig dårlig en natt og våknet dessverre opp med for høy temperatur. Da var jeg ute av kampen mot Frankrike, sier O’Sullivan.

29-åringen innrømmer at koronatanken streifet ham.

– Det er noe av det første du tenker på, men å ligge oppe og spy er ikke det vanligste symptomet. Jeg er glad jeg hadde negative tester etter det.

O'Sullivan fikk mye spilletid i lørdagens seier over Sveits.

– Jeg er sliten nå, det må være lov å si det. Kroppen responderte fint. Jeg har hatt noen dager til å komme meg på og kroppen tar imot litt mat og drikke, så det er deilig. Jeg har fått spist og drukket godt, sier han.