Filmet opptøyene i Kongressen - nå risikerer han fengselsstraff

WASHINGTON, D.C (TV 2): John Sullivan, som tok seg inn i Kongressen og filmet drapet på Ashli Bibett, er beskyldt for å ha tatt seg inn på området uten tillatelse, for ordensforstyrrelser og for å ha blandet seg inn i politiets arbeid. Hvis han blir dømt risikerer han opptil fem års fengsel.

Sullivans bilder gikk verden rundt fordi han sto kun meter unna Ashli Babbit da hun ble skutt av en politimann under opptøyene. Sullivan, som er selverklært Black Lives Matter-aktivist, fortalte TV2 noen dager etter opptøyene at han var der som «nøytral», og kun var i Kongressen for å filme. Dette fortalte han også til en FBI-agent som oppsøkte ham i hjemstaten Utah noen dager etter opptøyene.

Ifølge rettsdokumenter ble han ikke trodd fordi han tok seg inn i Kongressen uten pressekort, og fordi han ikke hadde noen tilknytning til et mediehus.

Fra hans egne opptak kommer det også frem at han skal ha ropt «vi skal brenne ned hele dritten» og «dette er vårt hus » mens han gikk rundt i Kongressen.

Til TV2 noen dager etter opptøyene benektet han ikke at han hadde oppmuntret folkemengden.

– Du må blende inn med demonstrantene. Men du må også få politiet til å skjønne at du ikke er demonstrant, hvis det gir mening? Fordi demonstrantene vil tro at du er med dem, men politiet vil se deg som en journalist eller noen som filmer, sa Sullivan forrige uke.

Kontroversiell

Presidentens støttespillere har brukt Sullivans arrestasjon for å fremme påstander om at Antifa sto bak opptøyene. I en twittermelding som nå er blitt slettet skriver Rudy Giuliani at han er i kontakt med Sullivans bror.

Lex Scott, lederen for en Black Lives Matter-gruppe i Utah, tar også avstand fra Sullivan. Han skal ha vært regnet som kontroversiell i aktivistmiljøet i delstaten etter at en person ble skutt under en demonstrasjon han organiserte i fjor sommer. Sullivan ble også arrestert under demonstrasjonen.

– Denne fyren er bare ute etter heder og ære eller oppmerksomhet, sier Scott til avisen Salt Lake Tribune.

Arrestasjonen av Sullivan er en av mer enn 100 arrestasjoner som har blitt utført siden opptøyene 6. januar. FBI og Justisdepartementet har varslet at det kan komme langt flere i ukene som kommer, og de ber nå om tips fra publikum.

Høy beredskap

Samtidig stålsetter USA seg for at væpnede grupperinger kan komme til å organisere nye demonstrasjoner både i Washington og i flere delstatshovedsteder rundt om i USA i dagene frem mot innsettelsen av Joe Biden den 20. januar.

Akkurat nå er det mer enn 20 000 medlemmer av nasjonalgarden i gatene i Washington, DC. Det er satt opp store sperringer ved Kongressen og flere gater er stengt.

Vanligvis samler flere hundre tusen seg i hovedstaden for å være vitne til at en ny president blir tatt i ed, men på grunn av pandemien og den nye sikkerhetssituasjonen har ordføreren i Washington, Muriel Bowser, bedt folk om å holde seg hjemme.